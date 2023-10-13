Геополитические "крестики-нолики": почему Путин выбрал Кыргызстан для визита

Не прошло и года, как Владимир Путин покинул пределы России после выдачи ордера на его арест Международного уголовного суда. Первой остановкой стал Кыргызстан, избранный неслучайно.

Есть несколько причин, почему Владимир Путин избрал именно поездку в Кыргызстан. Однако гордиться Путину здесь нечем. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Важны не только экономические вопросы

В Кыргызстане Владимир Путин встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Там российский диктатор отметил важность России как ключевого торгового партнера и крупнейшего инвестора в экономику Кыргызстана.

Учитывая, что это первый выезд Путина за границу после ордера на арест, говорят, что поехать в Кыргызстан мог его двойник.

"Возможно, дублеры у Путина есть, и они его подменяют во время внутренних встреч, но точно не на международных". Это было бы скандалом – отправлять дублера на подобные переговоры", – отметил Тарас Березовец.

Важно, что Путин ездит в те страны, которые не присоединились к Римскому уставу, определяющему юрисдикцию Международного уголовного суда.

География поездок Путина диктуется не только экономическими интересами. Они сидят над картой и ставят крестики на странах, подписавших Римский устав, и нолики на нет. Они играют в эти геополитические "крестики – нолики". Буквально,

– подчеркнул Березовец.

К примеру, Владимир Путин уже не сможет поехать в Армению, ведь недавно там ратифицировали Римский устав. Вероятно, это решение, которое было принято довольно поспешно, стало нежеланием разрывать связи с Западом. Так или иначе в Армению теперь Путину нельзя.

Тарас Березовец о причине визита Путина в Кыргызстан: смотреть видео

России помогают обходить санкции

Заметим, что через Кыргызстан идет параллельный импорт в Россию, поэтому выбор этой страны опять же не был случайным.

Второе дело, Путин ездит в те страны, которые разрешают обходить России обходить санкции. Кыргызстан одна из них, хоть это не единственная и не самая большая страна,

– заметил офицер.

Еще больше России в этом вопросе помогают Турция и Казахстан. Они помогают Кремлю обходить санкции и получать как технологии, так и вооружение.

"С Турцией американцам легче договориться, ведь это их союзник по НАТО. А вот с Казахстаном гораздо сложнее, потому что ориентируется он, в частности, на Китай", – подчеркнул Березовец.

Китай, как и названые страны, охотно помогает России не только обходить санкции, но и непосредственно передает ей товары двойного назначения, а по некоторым данным – и оружие.

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