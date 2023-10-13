Такое заявление путинский прихвостень Кадыров сделал во время выступления на дне города в Грозном, сообщает 24 Канал. Реакция Путина на такие слова чеченского террориста неизвестна.

Читайте также Были проблемы со здоровьем, но он их преодолел, – Буданов рассказал о состоянии Кадырова

Кадыров "ударил ножом в спину" Путина

Путину прилетел "удар", откуда он его точно не ожидал. Один из главных его прихвостней сделал неожиданное заявление о кумире российского диктатора – Иосифе Сталине. Кадыров назвал его изменником.

Никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Сталин. Он выселял не только чеченский народ, но и другие разные народы. Тогда не было руководителя, который мог бы взять на себя ответственность за свой народ,

– заявил Кадыров.

Очень интересно, как в Кремле отреагировали на слова Кадырова. Ведь известно, что Владимир Путин восхищается Сталиным и чуть ли не каждый день открывает его памятники в городах России.

Кадыров сделал заявление о Сталине: смотрите видео

Рамзан Кадыров: последние новости