Такое заявление путинский прихвостень Кадыров сделал во время выступления на дне города в Грозном, сообщает 24 Канал. Реакция Путина на такие слова чеченского террориста неизвестна.
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Кадыров "ударил ножом в спину" Путина
Путину прилетел "удар", откуда он его точно не ожидал. Один из главных его прихвостней сделал неожиданное заявление о кумире российского диктатора – Иосифе Сталине. Кадыров назвал его изменником.
Никто не скажет, что чеченцы были предателями. Предателем был Сталин. Он выселял не только чеченский народ, но и другие разные народы. Тогда не было руководителя, который мог бы взять на себя ответственность за свой народ,
– заявил Кадыров.
Очень интересно, как в Кремле отреагировали на слова Кадырова. Ведь известно, что Владимир Путин восхищается Сталиным и чуть ли не каждый день открывает его памятники в городах России.
Кадыров сделал заявление о Сталине: смотрите видео
Рамзан Кадыров: последние новости
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров действительно имел проблемы со здоровьем, но сейчас он поправился. У военного преступника проблемы с почками и он даже мог умереть.
- После своего выздоровления Кадыров принялся записывать разные видеообращения. К примеру, недавно он поддержал Палестину, призвал "прекратить войну в Израиле" и предложил отправить туда чеченских "миротворцев". Также он призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию и призвать Европу и весь Запад, "чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".
- Заметим, что накануне сын Рамзана Кадырова Адам получил звание "героя Чечни". Политтехнолог Юрий Подорожний предположил, что Адама готовят на место его отца, а Владимир Путин якобы благосклонно относится к его кандидатуре. Поэтому Кремль продолжит награждать Кадырова-младшего.