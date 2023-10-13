Таку заяву путінський посіпака Кадиров зробив під час виступу на дні міста у Грозному, повідомляє 24 Канал. Реакція Путіна на такі слова чеченського терориста невідома.

Читайте також Були проблеми зі здоров'ям, але він їх подолав, – Буданов розповів про стан Кадирова

Кадиров "вдарив ножем у спину" Путіна

Путіну прилетів "удар", звідки він його точно не чекав. Один з головних його прихвоснів зробив неочікувану заяву про кумира російського диктатора – Йосипа Сталіна. Кадиров назвав його зрадником.

Ніхто не скаже, що чеченці були зрадниками. Зрадником був Сталін. Він виселяв не тільки чеченський народ, але й інші різні народи. Тоді не було керівника, який міг би взяти на себе відповідальність за свій народ,

– заявив Кадиров.

Дуже цікаво, як у Кремлі відреагували на такі слова Кадирова. Адже відомо, що Владімір Путін захоплюється Сталіним та мало не щодня відкриває його пам’ятники у містах Росії.

Кадиров зробив заяву про Сталіна: дивіться відео

Рамзан Кадиров: останні новини