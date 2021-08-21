Путін майже прямо сказав, що хоче посадити Європу на газову голку

У 2024 році закінчується контракт України та Росії щодо транзиту газу в Європу. Володимир Путін вирішив висловитися щодо цього після зустрічі з Ангелою Меркель 20 серпня.

За його словами, є перспективи продовження транзиту і після 2024. Але – все залежатиме від того, які обсяги блакитного палива замовлятиме ЄС.

Нагадаємо Меркель зустрілась з Путіним у Москві: говорили про Україну та Афганістан

Транзит газу через Україну буде, якщо паливо замовлятиме Європа, – Путін

Після зустрічі президента Росії Володимира Путіна та канцлерки Німеччини Ангели Меркель лідери країн виступили з заявами. Серед іншого Путін говорив і про транзит газу через Україну.

Він заявив, що Європа визначатиме, чи українсько-російський контракт продовжать після його закінчення у 2024 році.

чи українсько-російський контракт продовжать після його закінчення у 2024 році. Мовляв, там мають замовляти певні обсяги, щоб було доцільно здійснювати цей транзит (нагадаємо, Росія планує прокачувати багато газу в Європу через свій "Північний потік-2").

У такий спосіб Путін фактично натякнув: якщо Європа хоче підтримувати Україну (а вона заявляє, що хоче), то має замовляти більше газу в Росії. Щоб не тільки ГТС України ним заповнити, а й "Північний потік-2".

Ми готові й після 2024 року транзитувати газ через Україну, але маємо зрозуміти, на який термін і яким обсягом. А для цього маємо зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати,

– сказав глава Кремля.

Він також заявив таке: "Я запевнив (пані Меркель – 24 канал), що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором навіть після відходу Меркель із посади канцлерки". Але водночас і повторив мантру про те, що:

"Північний потік-2" для Росії у пріоритеті.

Бо він, мовляв, "не політичний" інструмент, а суто технічний.

Бо шлях газу буде на 2 тисячі кілометрів коротшим.

Бо він буде значно дешевшим для Росії.

А ще й викиди в атмосферу від нього менші.

Та не всі вірять Путіну навіть у Німеччині. Ангела Меркель восени піде з посади канцлерки, і новий глава уряду може мати далеко не настільки лояльну позицію щодо "Північного птоку-2".