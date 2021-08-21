Путин почти прямо сказал, что хочет посадить Европу на газовую иглу

В 2024 году заканчивается контракт Украины и России по транзиту газа в Европу. Владимир Путин решил высказаться по этому после встречи с Ангелой Меркель 20 августа.

По его словам, перспективы продолжения транзита есть и после 2024. Но – все будет зависеть от того, какие объемы голубого топлива закажет ЕС.

Напомним Меркель встретилась с Путиным в Москве: говорили об Украине и Афганистане

Транзит газа через Украину будет, если топливо будет заказывать Европа, – Путин

После встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель лидеры стран выступили с заявлениями. Среди прочего Путин говорил и о транзите газа через Украину.

Он заявил, что Европа будет определять, продолжат ли украинско-российский контракт после его окончания в 2024 году.

продолжат ли украинско-российский контракт после его окончания в 2024 году. Мол, там должны заказывать определенные объемы, чтобы было целесообразно осуществлять этот транзит (напомним, Россия планирует прокачивать много газа в Европу через свой "Северный поток-2").

Таким образом Путин фактически намекнул: если Европа хочет поддерживать Украину (а она заявляет, что хочет), то должна заказывать больше газа у России. Чтобы не только ГТС Украины им заполнить, но и "Северный поток-2".

Мы готовы и после 2024 транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой срок и каким объемом. А для этого необходимо понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать,

– сказал глава Кремля.

Он также заявил следующее: "Я заверил (госпожу Меркель – 24 канал), что мы полностью выполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с должности канцлера". Но одновременно и повторил мантру о том, что:

"Северный поток-2" для России в приоритете.

Ибо он, мол, "не политический" инструмент, а чисто технический.

Ибо что путь газа будет на 2000 километров короче.

Ибо он будет значительно дешевле для России.

А еще и выбросы в атмосферу от него меньше.

Но не все верят Путину даже в Германии. Ангела Меркель осенью уйдет с должности канцлера, и новый глава правительства может иметь далеко не столь лояльную позицию по "Северному птоку-2".