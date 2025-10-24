Водить Трампа за ніс, — аналітик описав нахабну тактику Путіна на переговорах

Росія вкотре намагається втягнути США у нескінченні переговори про припинення війни. Кремль користується старою тактикою виснаження, яку роками застосовував до своїх опонентів.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу пояснив, що Путін намагається використати цю схему і проти Дональда Трампа. На його думку, Кремль сподівається схилити американського президента до поступок затяжними переговорами.

Дипломатія на виснаження

Кремль традиційно використовує перевірену тактику – затягування переговорів до виснаження опонента. Москва роками створює видимість діалогу, зате уникає конкретних домовленостей і фактично перетворює будь-які перемовини на інструмент тиску.

Російська дипломатія діє за принципом виснаження. Вони водять опонента за ніс, доводячи його до стану, коли він погоджується на будь-що, аби завершити процес,

– зазначив Клочок.

Саме таку модель Кремль намагається повторити у спробах домовитися з Дональдом Трампом. Виграючи час і постійно змінюючи позицію, Путін прагне схилити американського президента до поступок без реальних зобов'язань.

Як Кремль реагує на позицію Трампа?

Після заяв Дональда Трампа про можливість зупинки війни по лінії фронту в Кремлі змінили тон. Для Москви це стало несподіванкою, адже вона розраховувала на поступливішу позицію американського президента. У російській дипломатії почалися суперечливі коментарі, які лише підтверджують внутрішній розкол у команді Путіна.

Після заяв Трампа Лавров одразу вийшов у публічну площину. Він сьогодні головний спікер Кремля, який представляє табір політиків, що хочуть воювати далі,

– пояснив аналітик.

Росія намагається утримати контакт із Трампом і водночас не допустити остаточного розриву. Для Путіна важливо зберегти можливість маневру, аби виграти час і зрозуміти, чи буде Трамп готовий до нових компромісів. Така тактика дозволяє Кремлю зберігати вигляд сили, навіть коли дипломатичні позиції слабшають.

Чому Путін не може відмовитися від зустрічі з Трампом?

Кремль розуміє, що його простір для маневрів обмежений. Попри дипломатичну гру, Путін не може повністю уникнути саміту, який готується за участі США та Китаю. Москва уважно стежить за домовленостями між Сі Цзіньпіном і Трампом, адже саме від їхніх рішень залежатиме подальший тиск на Росію.

Путін не зможе відмовитися від зустрічі з Трампом. У Кремлі розуміють, що цей процес триватиме ще тиждень чи два, але не вічність,

– наголосив Клочок.

Зустріч може відбутися у Будапешті, хоча ймовірність цього поки низька. Водночас Москва намагається використати час до саміту, щоб підготувати інформаційний ґрунт і створити враження власної ініціативності.

