"Єдиний братній народ": Путін не зупиняється у спробах переписати історію

Володимир Путін все частіше говорить про братерство українського й російського народів. Про це він згадував і на своїй пресконференції наприкінці червня. А в ухваленій Стратегії національної безпеки Росії зафіксував намір посилювати ці "зв'язки".

12 липня глава Кремля видав цілу статтю з історичними маніпуляціями про начебто єдність українців і росіян. У ній мовиться про їхні тісні культурні, духовні, економічні зв’язки і спільність.

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Крім очевидних історичних маніпуляцій, Путін заклав у свою статтю як чіткі меседжі для українців, так і вказівки для своєї адміністрації. Директор New Geopolitics Research Network розглядає цей текст як доктринальний документ, в якому чітко розписано для російських чиновників усіх рангів і напрямків:

як діяти на українському напрямку;

на чому ґрунтуватися;

куди рухатися;

які завдання розв'язувати.

За словами російського опозиціонера Марка Фейгіна, стаття Путіна – це маніфест про невизнання суверенітету і територіальної цілісності України. "Його треба сприймати як пряму загрозу і шантаж", – відзначив він.

Путін адресував статтю і Джо Байдену

Є в цієї статті Путіна і ще один конкретний адресат – Джо Байден. Адже Володимир Зеленський наприкінці липня збирається з візитом до Вашингтона. Український та американський президенти говоритимуть і про російську агресію на Донбасі, і про Кримську платформу, і про "Північний потік-2".

Це все непокоїть Путіна. Очільника Кремля, вочевидь, не цікавлять жодні братерські стосунки між українцями і росіянами, у нього є конкретна мета.

Він хоче насамперед, щоб Україна була передана йому під повний контроль і не вступала й не була допущена до НАТО, ЄС. Він точно прагне, аби всі ці конфлікти на Донбасі були розв'язані на користь Москви,

– пояснив Марк Фейгін.

В Німеччині готові підігравати Путіну. Це довів нещодавній візит Зеленського до Берліна. Під час переговорів Ангела Меркель нагадала очільнику нашої держави про формулу Штайнмаєра. А вона передбачає реалізацію політичної частини Мінська-2 перед безпековою, чого і домагається Кремль.

Саме тому візит Зеленського до Вашингтона набуває особливої ваги. Адже перед цим у Білому Домі прийматимуть Ангелу Меркель. І серед тем переговорів будуть гарантії щодо транзиту газу через Україну, а також питання виконання мінських угод для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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"Зеленському потрібно обрати правильну позицію, яка насамперед захистить суверенітет і територіальну цілісність України. Вона передбачає продовження патріотичної лінії", – підкреслив російський адвокат.

Україна має посилювати власне суспільство для захисту від російської агресії

Сильна позиція Заходу стосовно Росії – це запорука безпеки для України. Але нам потрібно посилювати власне суспільство, розвивати демократію і громадські права та свободи. Адже за сценарію відкритої агресії з боку Росії лише ми самі зможемо захистити власну землю.

Єдина межа – це ситуація в самій Україні, коли ми більш-менш стабільні, працюємо на посилення, не допускаємо такої дестабілізації конкретної ситуації, яка веде до послаблення вертикалі влади. Тоді Путін не наважується наступати,

– зауважив Михайло Самусь.

Також потрібно активніше діяти в інформаційному полі. Адже кремлівська машина через свої рупори пропаганди намагається сформувати на Заході такі уявлення про Україну, які вигідні Москві. І стаття Путіна – ще один елемент дезінформаційної кампанії, яку Кремль веде проти нашої країни.

"Ми забуваємо свою історію, не популяризуємо її. І ця стаття повинна бути нагадуванням, що з цим потрібно працювати, що це в довгій перспективі забезпечить добробут держави", – наголосив експерт Українського інституту майбутнього Володимир Пікузо.

Путін планомірно і системно намагається проштовхнути свою ідею про начебто відсутність державності в Україні. Ми маємо бути такими ж у відбитті цих атак Кремля. І діяти треба на всіх рівнях: