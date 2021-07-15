Що цікаво, її опублікували на сайті Кремля російською та українською. Раніше Путін писав англійською для The National Interest, німецькою в Die Zeit, а тепер вирішив продублювати текст й українською в себе на ресурсі. Сама стаття в черговий раз підтверджує прагнення Кремля впроваджувати історичну політику, вигідну для виправдання подальших територіальних загарбань.

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Історія від царя

Цього разу російський диктатор вирішив піти далі й накреслити коротко загальний історичний наратив українців і росіян, які завжди нібито становили єдине ціле.

Для початку треба розуміти, що в Росії існує давня традиція створення офіційної версії історії, відхилення від якої сприятиме придушенню інакодумства. Тільки на відміну від Карамзіна початку XIX століття за нинішньої епохи постправди для створення фейків та маніпуляцій залучаються істотні фінансові та медійні ресурси.

Що написав Путін:

Починає "кремлівський володар" з того, що між Україною та Росією виникла стіна (ні, не та, яку планував збудувати Арсеній Яценюк). Причиною такої ситуації є власні помилки, які мали місце в різні історичні періоди. Хоча як і у випадку всього минулого "росіяни та українці були завжди поруч": мали єдину мову, православну віру та господарські зв'язки. Тільки якісь литовці та поляки стали невірними, тобто католиками. А "правильні" нації можуть сповідувати тільки православ'я.

Взагалі цей текст попри свою сповненість маніпуляціями, фейками та перекрученнями фонтанує стилістичними перлами. Ось лише "історія могла розпорядитися", що Москва стала центром "возз'єднання Русі", а не жорстока боротьба за цей титул між Москвою, Тверрю та Новгородом. Досить зручно працювати з наративом, в якому все зрозуміло наперед – українці та росіяни були "єдиним народом" і під час Куликовської битви 1380 року, і під час національно-визвольної війни Хмельницького, а в недавні радянські часи й поготів.

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Логіка, за якою українців не існує

Формулювання, термінологія, підходи самі по собі є проявами російської імперськості через прагнення поширити вплив російської мови та культури на підкорених теренах.

До слова, в українській версії статті навіть присутні хронологічні неточності – Емський указ було видано 1876, а не 1872 року. Виходить, що на українських територіях (в статті це південно-західні землі Російської імперії) мешкали багато народів, але тільки не українці. Тому що їх "вигадали"… представники "малоросійської інтелігенції" та польська еліта XIX ст. Уявляєте картину як Адам Міцкевич разом з Тарасом Шевченком винаходять українців яких, не існує?

Ні, це не сюжет фільму з наукової фантастики, а реальні слова, які говорить Путін мільйонам росіян з телевізора. Землі повертаються, а не завойовуються, навіщо ділити спільну спадщину, героїв нав’язують Україні – такі речі здаються аксіомою для російського президента, який встановлює правильну версію минулого.

Але, почекайте, невже хтось сприймає цю маячню всерйоз? Саме ці формулювання слугували інформаційною зброєю Кремля під час окупації українських територій. І досі вбивають українців.

Боротьба за повернення українцями власного минулого, яке тривалий час маргіналізувалося це довгий процес, який важко прорахувати. Втім, розвінчування російських/радянських міфів це лише половина перемоги. Подібні статті мають сприйматися виключно як не підкріплений фактами абсурд, а також сфабрикований для політичної мети інструмент геополітики.

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Історія впливає на політику ще більше, ніж нам здається – починаючи від шкільних підручників і завершуючи пам'ятниками на вулицях. А в Росії навіть не можуть нормально побудувати монумент без історичних ляпів – нещодавно в Гатчині було відкрито постамент Олександру III (до речі, улюбленому російському правителю, за версією Путіна), де красувалася шестикутна, а не восьмикутна зірка ордену Андрія Первозванного.

Путін всюди бачить зовнішнє управління – таке існує не лише зараз у фантазіях російського президента, але й вже мало місце з Україною 1918-го з німцями та австрійцями. Тільки лідер більшовиків Володимир Ленін 3 березня 1918 року пішов на мирову з країнами Четверного Союзу, віддавши території держав Балтії, Білорусі, України в руки Берліна й Відня.

На думку Путіна, в СРСР кордони були взагалі умовними – сьогодні мешкаєш у Білорусі, завтра в Україні, післязавтра у Молдові. Як тобі така альтернативна історія, Ілон Маск?

Ерік Артур Блер, більш відомий світу під псевдонімом Джордж Оруелл напевне не міг собі уявити у 1940-х, що навіть не радянська, а вже пострадянська реальність виявиться куди абсурднішою за сюжет його художнього твору “Колгосп тварин” та “1984”! Росія – миротворець, українці торгують русофобією – такого не можна вигадати навіть під потужними наркотичними речовинами.

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Не зайвим буде нагадати, що радянський концепт так званої "Великої Вітчизняної війни", який став державним культом за Леоніда Брєжнєва в сучасній Росії процвітає зараз неосталіністськими фарбами ще більше, ніж будь-коли. В Росії навіть виправляють науковці статті, якщо там не написано правильно такий термін як "немецко-фашистские захватчики".

Таким чином, нова стаття Путіна є нічим іншим, як квінтесенцією міфів та маніпуляцій минулого, які використовується Росією з дезінформаційною метою задля політичного впливу. Цей текст не можна сприймати всерйоз, але необхідно знати, що ідеї викликані в статті отримані практичне втілення в російсько-українській війні, яка на жаль триває вже 8 рік. Ми ні в якому разі не маємо забувати, що російське вбиває.