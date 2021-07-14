Потім його заклали в капсулу, а зараз знайшли й вирішили трохи модернізувати, засунувши туди якусь докторську Ківи з історії. Додавши туди знання доктора наук Ківі з економіки, особливо в питаннях газу.

За темою Три цитати зі статті Путіна про Україну, на які потрібно звернути увагу

Але сутність залишили без змін

Це ж треба мати хист психіатра-дослідника й історика-мазохіста, щоб прочитати все і не по діагоналі. Путін – це такий Кракен з минулого, якому байдуже, що зараз є у світі, він постійно повертається до цінностей, які вже давно загули, апелює до того, чого вже нема, і намагається продати тобі світле минуле замість модернізованого майбутнього.

Да байдуже, що там було. Байдуже. Хто де перший, які діди де воювали. Це вже минуле. І про нього можна сперечатися на історичних конференціях. А сучасний світ інший. І він вимагає дотримання норм міжнародного права. І він вимагає, щоб той Путін вже відчепився від нас зі своїм хворим минулим. А воно все лізе і лізе зі своїм православним халіфатом.

Цікаво У статті Путіна про Україну є один позитивний момент

І це не Україна хоче бути Анти-росією. Ми вимушені бути нею. Бо це Росія є антиреальністю сучасного світу і черговий лист "на деревню дедушке" це ще раз доводить. А коли тебе якесь зомбі хоче затягнути до свого лігва, то ти природно пручаєшся. І важливо тебе у цьому звинуватити.