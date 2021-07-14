Також публікація показує страхи Москви. Так вважає віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
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Стаття Путіна показує страхи Москви
За його словами, Кремль намагається спроєктувати свої страхи на Україну. Будь-яка імперія має відповідні переваги, які дають їй можливість впливати на суб'єкти, а також долучати і утримувати нові, водночас Москва пропонує лише залякування.
На мій погляд, цей текст є зізнанням у банкрутстві Росії як імперського утворення. А також – демонстрацією страхів Москви, які вона намагається спроєктувати на Україну,
– зауважив Резніков.
Не лише ззовні Росія має обмежену пропозицію. Вона, як зазначив міністр, контролює десятки народів, використовуючи насильство.
Резніков: Концепт "русского міра" перетворився на синонім до "руїн"
Оскільки Кремль не зміг дати своєму народу безпеку і добробут, то один із найбільших страхів росіян – це репресії з боку влади. "Пропагований із Москви концепт "русского міра" перетворився на синонім руїни", – наголосив Резніков.
Він навів приклад Південної Осетії та Абхазії, Придністров'я, Нагірного Карабаху та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Новий російський проєкт
За словами віцепрем'єр-міністра, імперія хоче створити новий проєкт – набір "скрєпів": російська мова, православ'я, єдина російська нація, "сильний центр" при владі. Водночас реалізація такого проєкту є неможлива без упокореної України.
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Також Росія втрачає свій історичний міф, їй доводиться починати історію або з варязьких найманців, або з лісів та боліт. Держава-агресор навіть не має нічого подібного як собор Софія Київська – символ безперервної мовної традиції, історії, світської влади та православної віри.
Стаття Путіна: що з нею не так
- Очільник Кремля Володимир Путін написав статтю про Україну, яку розмістили на сайті президента Росії, зокрема й українською мовою.
- У статті Путін зокрема цинічно натякнув, що нашу державу створили більшовики. Також, за його словами, Росія нібито зробила все можливе, щоб зупинити так звану "братовбивчу війну".
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандальну статтю, заявивши, що "ми все робимо правильно".
- У Кремлі ж вважають статтю Путіна гарним приводом для зустрічі з Зеленським. А сам президент Росії вважає свій матеріал "аналітикою", яку він створив "на основі історичних фактів, подій і документів".