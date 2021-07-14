Також публікація показує страхи Москви. Так вважає віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Варто прочитати Путін розганяє свою статтю про Україну і радить Зеленському її прочитати

Стаття Путіна показує страхи Москви

За його словами, Кремль намагається спроєктувати свої страхи на Україну. Будь-яка імперія має відповідні переваги, які дають їй можливість впливати на суб'єкти, а також долучати і утримувати нові, водночас Москва пропонує лише залякування.

На мій погляд, цей текст є зізнанням у банкрутстві Росії як імперського утворення. А також – демонстрацією страхів Москви, які вона намагається спроєктувати на Україну,

– зауважив Резніков.

Не лише ззовні Росія має обмежену пропозицію. Вона, як зазначив міністр, контролює десятки народів, використовуючи насильство.

Резніков: Концепт "русского міра" перетворився на синонім до "руїн"

Оскільки Кремль не зміг дати своєму народу безпеку і добробут, то один із найбільших страхів росіян – це репресії з боку влади. "Пропагований із Москви концепт "русского міра" перетворився на синонім руїни", – наголосив Резніков.

Він навів приклад Південної Осетії та Абхазії, Придністров'я, Нагірного Карабаху та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Новий російський проєкт

За словами віцепрем'єр-міністра, імперія хоче створити новий проєкт – набір "скрєпів": російська мова, православ'я, єдина російська нація, "сильний центр" при владі. Водночас реалізація такого проєкту є неможлива без упокореної України.

Зверніть увагу Це гірше, ніж оголошення війни, – Піонтковський про статтю Путіна

Також Росія втрачає свій історичний міф, їй доводиться починати історію або з варязьких найманців, або з лісів та боліт. Держава-агресор навіть не має нічого подібного як собор Софія Київська – символ безперервної мовної традиції, історії, світської влади та православної віри.

Довідка. За інформацією з Вікіпедії, Софіївський собор – це пам'ятка архітектури України, яка розташована в Києві. Її збудував київський князь Ярослав. Храм входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Стаття Путіна: що з нею не так