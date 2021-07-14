Це чітко, до слова, показує, що цільовою аудиторією Путіна є якраз українці – росіяни й без того виховані та вивчені на пропагандистських тезах, які глава Кремля транслював у своєму тексті.

Найважливіше Якою Путін уявляє історію України: тези статті президента Росії та їхнє спростування

На щастя, в Україні російська пропаганда після 2014 – початку відкритої агресії Росії проти України – не працює за помахом пера, як на те, вочевидь, Путін сподівається. Але знати її головні актуальні тези – треба.

Старі нові тези російської пропаганди:

основне з коментарів Путіна щодо його статті

"Триєдиний народ"

Побачивши, що стаття не зайшла, президент Росії вирішив ще раз про неї поговорити. 13 липня на його сайті оприлюднили ще один текст: "Володимир Путін відповів на питання про статтю "Про історичну єдність росіян та українців".

Пропагандистські журналісти, які інтерв'ювали російського президента на цю тему, сміливо назвали його статтю "відомою". Сам же Путін переконливо, на його думку, стверджує:

Що "на Україні дуже багато, мільйони людей, прагнуть відновлення відносин із Росією".

Але цих людей – чи то пак, лідерів політичних сил із такими поглядами – "вбивають на вулиці", "спалюють живцем" або "прибирають із політичної сцени".

При цьому Путін кілька разів наголошує, що:

Написане ним – "реальний стан справ" та "справжній історичний контекст".

А "триєдиний народ" – "ніде не дівся і нікуди не дінеться".

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Влада України – це "не про народ"

Однак це все лірика, яка на дійсно реальний стан справ впливу не має. Цікавішою є інша теза Путіна: він заявив, що теперішня українська влада не говорить від імені народу.

Те, що говорить нинішня влада, вона говорить не про народ. Вона говорить про вибір, яка сама для себе зробила. Але це геть не значить, що цей вибір є остаточним,

– сказав глава Кремля.

Таку думку можна вважати очевидним натяком Путіна на те, що він очікує зміни влади в Україні (сам то він позбавлятися керма в Росії не збирається ще довго, тепер і конституція дозволяє бути президентом аж до 2036).

Причому зміни на владу проросійську.

Що ж, імовірно, українцям доведеться дуже добре поміркувати, за кого голосувати на наступних парламентських та президентських виборах.

Зеленському варто "уважно прочитати статтю"

Чинному ж президенту України – Володимиру Зеленському – його російський тезка радить "взяти паузу" і "уважно прочитати статтю".

Так Путін відреагував на питання інтерв'юера щодо заяви Зеленського, який, публікуючи першу реакцію на "статтю" Путіна, сказав, що готовий особисто обговорити з ним низку її тез.

Питання газу і нормандського формату – "не політичні"

З актуального, згадали у розмові з Путіним і про візит Зеленського до Берліна, де активно обговорювали транзит газу Україною, "Північний потік-2" і нормандський формат.

Російський президент запевнив, що контракт щодо газу з Україною виконає повністю.

Але говорити про газові питання у нормандському форматі не буде – це, мовляв, політична платформа.

Наразі на всі ці коментарі Володимира Путіна офіційної реакції від української влади не було.