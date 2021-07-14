Это четко, к слову, показывает, что целевой аудиторией Путина являются как раз украинцы – россияне и так воспитаны и научены на пропагандистских тезисах, которые глава Кремля транслировал в тексте.

Самое важное Какой Путин представляет историю Украины: тезисы статьи президента России и их опровержение

К счастью, в Украине российская пропаганда после 2014 – начала открытой агрессии России против Украины – не работает по мановению пера, как на то, очевидно, Путин надеется. Но знать ее основные актуальные тезисы – надо.

Старые новые тезисы российской пропаганды:

основное из комментариев Путина касаемо его статьи

"Триединый народ"

Увидев, что статья не зашла, президент России решил еще раз о ней поговорить. 13 июля на его сайте обнародовали еще один текст : "Владимир Путин ответил на вопросы о статье "Об историческом единстве русских и украинцев".

Пропагандистские журналисты, что интервьюировали российского президента на эту тему, смело назвали его статью "известной". Сам же Путин убедительно, по его мнению, утверждает:

Что "в Украине очень много, миллионы людей, стремящихся к восстановлению отношений с Россией".

Но этих людей – то бишь, лидеров политических сил с такими взглядами – "убивают на улице", "сжигают живьем" или "убирают с политической сцены".

При этом Путин несколько раз подчеркивает, что:

Написанное им – "реальное положение дел" и "настоящий исторический контекст".

А "триединый народ" – "никуда не делся и никуда не денется".

К теме Маразм крепчает: Путин назвал свою статью об Украине "аналитикой"

Власти Украины – это "не о народе"

Однако это все лирика, на действительно реальное положение дел влияния не имеющая. Интереснее другой тезис Путина: он заявил, что нынешняя украинская власть не говорит от имени народа.

То, что говорит нынешняя власть, она говорит не о народе. Она говорит о выборе, который сам для себя сделала. Но это совсем не значит, что этот выбор является окончательным,

– сказал глава Кремля.

Такое мнение можно считать очевидным намеком Путина на то, что он ожидает смены власти в Украине (сам то он отдавать руль от России не собирается еще долго, теперь и конституция позволяет быть президентом до 2036).

Причем изменения на власть пророссийскую.

Что ж, вероятно, украинцам придется очень хорошо подумать, за кого голосовать на следующих парламентских и президентских выборах.

Зеленскому стоит "внимательно прочитать статью"

Действующему же президенту Украины – Владимиру Зеленскому – его российский тезка советует "взять паузу" и "внимательно прочитать статью".

Так Путин отреагировал на вопрос интервьюера о заявлении Зеленского, который, публикуя первую реакцию на "статью" Путина, сказал, что готов лично обсудить с ним ряд ее тезисов.

Вопросы газа и нормандского формата – "не политические"

С актуального, вспомнили в разговоре с Путиным и о визите Зеленского в Берлин, где активно обсуждали транзит газа через Украину, "Северный поток-2" и нормандский формат.

Российский президент заверил, что контракт по газу с Украиной выполнит полностью.

Но говорить о газовых вопросах в нормандском формате не будет – это, мол, политическая платформа.

Пока что на все эти комментарии Владимира Путина официальной реакции от украинской власти не было.