На этом маразм от агрессора не истек и он убеждал, что материал создан "на основе исторических фактов, событий и документов".

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Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю. Название этого материала "статья" – это условное название, потому что это все-таки немного больше, чем статья,

– сказал он.

Кроме этого, больное воображение Путина выдало заявление о том, что "миллионы украинцев и ряд политиков хотят восстановить отношения Украины с Россией".

В этом контексте он вспомнил своего кума Медведчука, которого подозревают в государственной измене, и закрытые пророссийские каналы ZIK, "112-Украина" и NewsOne.

Снова заявил об "историческом единстве"

Путин в очередной раз озвучил пропагандистский тезис о "историческом единстве". Он рассказал, как Лукашенко в моменты агрессии кричит: "ты что не понял, ты что не русский?".

Таким циничным образом руководитель Кремля хотел доказать свою правоту, но эта откровенно слабая попытка провалилась.

Статья Путина об Украине: главное

Путин заявил, что просто не считает Украину враждебной. По словам главы Кремля, украинцы и русские – это якобы один народ. В то же время только с начала 2021 года на Донбассе российские боевики убили 49 украинских воинов.

Впоследствии Путин написал статью, в которой исказил историю Украины. При этом использовал давно опровергнутые пропагандистские утверждения и вымышленные факты. В частности, Путин заявил, что в Полтавской битве против Московии Ивана Мазепу поддержала "кучка казаков" вместо реальных 35 – 40 тысяч украинцев.

Материал Путина не оценили даже в России. В частности, российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что статья главы Кремля – ​​хуже, чем объявление войны.

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