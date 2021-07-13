Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что статья главы Кремля – исторический материал. Кроме того, он вроде бы является "глубоким и очень хорошим поводом для обсуждения" лидеров двух стран.
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Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настроение президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов,
– заявил Песков.
В то же время спикер Путина подчеркнул, что сначала встречу необходимо подготовить как минимум на уровне администраций президентов.
Реакция Зеленского на опус Путина
- Владимир Зеленский заявил, что Путину не хватает времени на встречу. В то же время теперь понятно: все потому, что глава Кремля основательно писал статью.
- Украинский лидер признался, что не читал опуса Путина полностью. Однако уже видит, что "некоторые вещи, которые он написал, мы могли бы проговорить".
- Кроме того, Зеленский заявил, что мог предоставить Путину много нового материала для написания новой статьи.