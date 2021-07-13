Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что статья главы Кремля – исторический материал. Кроме того, он вроде бы является "глубоким и очень хорошим поводом для обсуждения" лидеров двух стран.

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Отталкиваясь от этой статьи, можно понимать настроение президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов,

– заявил Песков.

В то же время спикер Путина подчеркнул, что сначала встречу необходимо подготовить как минимум на уровне администраций президентов.

Обратите внимание! На сайте президента России опубликовали статью Путина об Украине. В своем опусе глава Кремля заявил, что Донбасс вроде бы не нужен Киеву, а Украину якобы помогли создать большевики.

Реакция Зеленского на опус Путина