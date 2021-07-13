Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що стаття очільника Кремля – історичний матеріал. Окрім того, він начебто є "глибоким і дуже хорошим приводом для обговорення" лідерів двох країн.

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Відштовхуючись від цієї статті, можна розуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів,

– заявив Пєсков.

Водночас речник Путіна наголосив, що спершу зустріч необхідно підготувати щонайменше на рівні адміністрацій президентів.

Зверніть увагу! На сайті президента Росії опублікували статтю Путіна про Україну. У своєму опусі очільник Кремля заявив, що Донбас начебто не потрібен Києву, а Україну нібито допомогли створити більшовики.

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