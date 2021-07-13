Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що стаття очільника Кремля – історичний матеріал. Окрім того, він начебто є "глибоким і дуже хорошим приводом для обговорення" лідерів двох країн.
Зауважте У Росії прокоментували можливість "забрати" Донбас після статті Путіна
Відштовхуючись від цієї статті, можна розуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів,
– заявив Пєсков.
Водночас речник Путіна наголосив, що спершу зустріч необхідно підготувати щонайменше на рівні адміністрацій президентів.
Реакція Зеленського на опус Путіна
- Володимир Зеленський заявив, що Путіну бракує часу на зустріч. Водночас тепер зрозуміло: усе тому, що очільник Кремля ґрунтовно писав статтю.
- Український лідер зізнався, що не читав опусу Путіна повністю. Однак вже бачить, що "деякі речі, які він написав, ми могли б проговорити".
- Окрім того, Зеленський заявив, що міг надати Путіну багато нового матеріалу для написання нової статті.