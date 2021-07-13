На цьому маразм від агресора не закінчився і він переконував, що стаття створена "на основі історичних фактів, подій і документів".

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Я вирішив підготувати цей матеріал не зараз, досить давно, вже кілька місяців я про це думаю. Назва цього матеріалу "стаття" – це умовна назва, бо це все-таки трохи більше, ніж стаття,

– сказав він.

Окрім цього, хвора уява Путіна видала заяву про те, що "мільйони українців і низка політиків хочуть відновити відносини України з Росією".

У цьому контексті він згадав свого кума Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, та закриті проросійські канали ZIK, "112-Україна" і NewsOne.

Вкотре заявив про "історичну єдність"

Путін вкотре озвучив пропагандистську тезу про "історичну єдність". Він розповів, як Лукашенко в моменти агресії кричить: "ти що не зрозумів, ти що не росіянин?".

У такий цинічний спосіб керівник Кремля хотів довести свою правоту, але ця відверто недолуга спроба провалилась.

Стаття Путіна про Україну: головне

Путін заявив, що просто не вважає Україну ворожою. За словами очільника Кремля, українці і росіяни – це начебто один народ. Водночас лише від початку 2021 року на Донбасі російські бойовики вбили 49 українських воїнів.

Згодом Путін написав статтю, у якій перекрутив історію України. При цьому використовував давно спростовані пропагандистські твердження та вигадані історичні факти. Зокрема, Путін заявив, що у Полтавській битві проти Московії Івана Мазепу підтримала "кучка козаків" замість реальних 35 – 40 тисяч українців.

Матеріал Путіна не оцінили навіть у Росії. Зокрема, російський політолог Андрій Піонтковський заявив, що стаття очільника Кремля – гірше, аніж оголошення війни.

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