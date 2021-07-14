Также публикация показывает страхи Москвы. Так считает вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, Кремль пытается спроектировать свои страхи на Украине. Любая империя имеет соответствующие преимущества, которые дают ей возможность влиять на субъекты, а также приобщать и удерживать новые, в то же время Москва предлагает лишь запугивание.

На мой взгляд, этот текст является признанием в банкротстве России как имперского образования. А также – демонстрацией страхов Москвы, которые она пытается спроектировать на Украине,

– заметил Резников.

Не только снаружи Россия имеет ограниченное предложение. Она, как отметил министр, контролирует десятки народов, используя насилие.

Резников: Концепт "русского мира" превратился в синоним к "руинам"

Поскольку Кремль не смог дать своему народу безопасность и благосостояние, то один из самых больших страхов россиян – это репрессии со стороны властей. "Пропагандируемый из Москвы концепт "русского мира" превратился в синоним руины", – подчеркнул Резников.

Он привел пример Южной Осетии и Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха и временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Новый российский проект

По словам вице-премьер-министра, империя хочет создать новый проект – набор "скреп": русский язык, православие, единая русская нация, "сильный центр" у власти. В то же время реализация такого проекта невозможна без усмиренной Украины.

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Также Россия теряет свой исторический миф, ей приходится начинать историю либо с варяжских наемников, либо с лесов и болот. Государство-агрессор даже не имеет ничего подобного как собор София Киевская – символ непрерывной языковой традиции, истории, светской власти и православной веры.

Справка. По информации из Википедии, Софиевский собор – это памятник архитектуры Украины, которая расположена в Киеве. Ее построил киевский князь Ярослав. Храм входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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