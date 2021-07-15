"Единый братский народ": Путин не останавливается в попытках переписать историю
Источник:24 канал
Владимир Путин все чаще говорит о братстве украинского и российского народов. Об этом он упоминал и на своей пресc-конференции в конце июня. А в принятой Стратегии национальной безопасности России зафиксировал намерение усиливать эти "связи".
12 июля глава Кремля издал целую статью с историческими манипуляциями о якобы единстве украинцев и россиян. В ней говорится об их тесных культурных, духовных, экономических связях и общности.
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Кроме очевидных исторических манипуляций, Путин заложил в свою статью как четкие месседжи для украинцев, так и указания для своей администрации. Директор New Geopolitics Research Network рассматривает этот текст как доктринальный документ, в котором четко расписано для российских чиновников всех рангов и направлений:
- как действовать на украинском направлении;
- на чем основываться;
- куда двигаться;
- какие задачи решать.
По словам российского оппозиционера Марка Фейгина, статья Путина – это манифест о непризнании суверенитета и территориальной целостности Украины. "Его надо воспринимать как прямую угрозу и шантаж", – отметил он.
Путин адресовал статью и Джо Байдену
Есть у этой статьи Путина и еще один конкретный адресат – Джо Байден. Так как Владимир Зеленский в конце июля собирается с визитом в Вашингтон. Украинский и американский президенты будут говорить и о российской агрессии на Донбассе, и о Крымской платформе, и о "Северном потоке-2".
Это все беспокоит Путина. Главу Кремля, очевидно, не интересуют никакие братские отношения между украинцами и россиянами, у него есть конкретная цель.
Он хочет прежде всего, чтобы Украина была передана ему под полный контроль и не вступала и не была допущена в НАТО, ЕС. Он точно стремится, чтобы все эти конфликты на Донбассе были решены в пользу Москвы,
– объяснил Марк Фейгин.
В Германии готовы подыгрывать Путину. Это доказал недавний визит Зеленского в Берлин. Во время переговоров Ангела Меркель напомнила главе нашего государства о формуле Штайнмайера. А она предполагает реализацию политической части Минска-2 перед безопасностной, чего и добивается Кремль.
Именно поэтому визит Зеленского в Вашингтон приобретает особый вес. Так как перед этим в Белом доме будут принимать Ангелу Меркель. И среди тем переговоров будут гарантии касаемо транзита газа через Украину, а также вопросы выполнения Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.
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"Зеленскому нужно выбрать правильную позицию, которая прежде всего защитит суверенитет и территориальную целостность Украины. Она предусматривает продолжение патриотической линии", – подчеркнул российский адвокат.
Украина должна усиливать собственное общество для защиты от российской агрессии
Сильная позиция Запада в отношении России – это залог безопасности для Украины. Но нам нужно усиливать собственное общество, развивать демократию и общественные права и свободы. Потому что по сценарию открытой агрессии со стороны России только мы сами сможем защитить свою землю.
Единственный предел – это ситуация в самой Украине, когда мы более-менее стабильны, работаем на усиление, не допускаем такой дестабилизации конкретной ситуации, которая ведет к ослаблению вертикали власти. Тогда Путин не решается наступать,
– заметил Михаил Самусь.
Также нужно активнее действовать в информационном поле. Так как кремлевская машина через свои рупоры пропаганды пытается сформировать на Западе такие представления об Украине, которые выгодны Москве. И статья Путина – еще один элемент дезинформационной кампании, которую Кремль ведет против нашей страны.
"Мы забываем свою историю, не популяризируем ее. И эта статья должна быть напоминанием, что с этим нужно работать, что это в долгой перспективе обеспечит благосостояние государства", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего Владимир Пикузо.
Путин планомерно и системно пытается протолкнуть свою идею о якобы отсутствии государственности в Украине. Мы должны быть такими же в отражении этих атак Кремля. И действовать надо на всех уровнях:
- политическом;
- идеологическом;
- дипломатическом;
- военном.