Мінськ потребує динаміки та прогресу. Судячи зі слів Меркель, вона підтримує російський сценарій: імплементація формула Штайнмаєра у законодавство + вибори в ОРДЛО + переговори з маріонетками.
За темою Візит до Берліну стане іспитом для Зеленського
І лише потім передача кордонів. Погана новина…
Таке враження, що Німеччина остаточно стала на бік Росії. Можливо, найближча зустріч Меркель і Байдена змінить ситуацію.
Ну, і втішний приз – Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу.
Зеленський зустрівся з Меркель / Фото 24 канал
Цікаво Навіщо Зеленський поїхав до Меркель
Констатуємо – візит не досягнув результату. Тоді для чого його робили?
До речі, цей візит яскраво показує, що Зеленському не потрібно бачитись із Путіним. Там наслідки тільки можуть бути ще катастрофічнішими.