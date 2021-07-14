Мінськ потребує динаміки та прогресу. Судячи зі слів Меркель, вона підтримує російський сценарій: імплементація формула Штайнмаєра у законодавство + вибори в ОРДЛО + переговори з маріонетками.

За темою Візит до Берліну стане іспитом для Зеленського

І лише потім передача кордонів. Погана новина…

Таке враження, що Німеччина остаточно стала на бік Росії. Можливо, найближча зустріч Меркель і Байдена змінить ситуацію.

Ну, і втішний приз – Німеччина надасть Україні 1,5 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Зеленський зустрівся з Меркель / Фото 24 канал

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Констатуємо – візит не досягнув результату. Тоді для чого його робили?

До речі, цей візит яскраво показує, що Зеленському не потрібно бачитись із Путіним. Там наслідки тільки можуть бути ще катастрофічнішими.