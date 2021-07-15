12 июля глава Кремля издал целую статью с историческими манипуляциями о якобы единстве украинцев и россиян. В ней говорится об их тесных культурных, духовных, экономических связях и общности.

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Кроме очевидных исторических манипуляций, Путин заложил в свою статью как четкие месседжи для украинцев, так и указания для своей администрации. Директор New Geopolitics Research Network рассматривает этот текст как доктринальный документ, в котором четко расписано для российских чиновников всех рангов и направлений:

как действовать на украинском направлении;

на чем основываться;

куда двигаться;

какие задачи решать.

По словам российского оппозиционера Марка Фейгина, статья Путина – это манифест о непризнании суверенитета и территориальной целостности Украины. "Его надо воспринимать как прямую угрозу и шантаж", – отметил он.

Путин адресовал статью и Джо Байдену

Есть у этой статьи Путина и еще один конкретный адресат – Джо Байден. Так как Владимир Зеленский в конце июля собирается с визитом в Вашингтон. Украинский и американский президенты будут говорить и о российской агрессии на Донбассе, и о Крымской платформе, и о "Северном потоке-2".

Это все беспокоит Путина. Главу Кремля, очевидно, не интересуют никакие братские отношения между украинцами и россиянами, у него есть конкретная цель.

Он хочет прежде всего, чтобы Украина была передана ему под полный контроль и не вступала и не была допущена в НАТО, ЕС. Он точно стремится, чтобы все эти конфликты на Донбассе были решены в пользу Москвы,

– объяснил Марк Фейгин.

В Германии готовы подыгрывать Путину. Это доказал недавний визит Зеленского в Берлин. Во время переговоров Ангела Меркель напомнила главе нашего государства о формуле Штайнмайера. А она предполагает реализацию политической части Минска-2 перед безопасностной, чего и добивается Кремль.

Именно поэтому визит Зеленского в Вашингтон приобретает особый вес. Так как перед этим в Белом доме будут принимать Ангелу Меркель. И среди тем переговоров будут гарантии касаемо транзита газа через Украину, а также вопросы выполнения Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.

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"Зеленскому нужно выбрать правильную позицию, которая прежде всего защитит суверенитет и территориальную целостность Украины. Она предусматривает продолжение патриотической линии", – подчеркнул российский адвокат.

Украина должна усиливать собственное общество для защиты от российской агрессии

Сильная позиция Запада в отношении России – это залог безопасности для Украины. Но нам нужно усиливать собственное общество, развивать демократию и общественные права и свободы. Потому что по сценарию открытой агрессии со стороны России только мы сами сможем защитить свою землю.

Единственный предел – это ситуация в самой Украине, когда мы более-менее стабильны, работаем на усиление, не допускаем такой дестабилизации конкретной ситуации, которая ведет к ослаблению вертикали власти. Тогда Путин не решается наступать,

– заметил Михаил Самусь.

Также нужно активнее действовать в информационном поле. Так как кремлевская машина через свои рупоры пропаганды пытается сформировать на Западе такие представления об Украине, которые выгодны Москве. И статья Путина – еще один элемент дезинформационной кампании, которую Кремль ведет против нашей страны.

"Мы забываем свою историю, не популяризируем ее. И эта статья должна быть напоминанием, что с этим нужно работать, что это в долгой перспективе обеспечит благосостояние государства", – подчеркнул эксперт Украинского института будущего Владимир Пикузо.

Путин планомерно и системно пытается протолкнуть свою идею о якобы отсутствии государственности в Украине. Мы должны быть такими же в отражении этих атак Кремля. И действовать надо на всех уровнях: