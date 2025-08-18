Аналітики критично ставляться до заяв Путіна внести зміни до російського законодавства з умовою більше не нападати на Україну або інші держави Європи. Раніше Кремль неодноразово порушував подібні обіцянки.

Так, російський лідер здатний демонстративно заявляти про готовність домовлятися, створюючи ілюзію поступок. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на аналітичні звіти ISW.

Чому обіцянки Путіна викликають скепсис в аналітиків?

Через гучні заяви Віткоффа про те, що Росія нібито більше не нападатиме на інші країни й готова прописати це в своїй конституції аналітики висловили свої припущення стосовно сумнівних гарантій російського президента.

Зверніть увагу! Експерти Інституту вивчення війни наголошують, що останні заяви Володимира Путіна про готовність закріпити на законодавчому рівні відмову від майбутніх нападів на Україну виглядають малоймовірними та неправдивими.

За їхніми словами, очільник Кремля неодноразово ігнорував попередні міжнародні домовленості. Так, військові вторгнення в Україну відбулися всупереч Будапештському меморандуму 1994 року, в якому Москва зобов'язувалась поважати територіальну цілісність України.

Так само в Росії знехтували й Мінськими домовленостями про припинення збройної агресії проти України.

Прикладом недотримання міжнародних договорів називають і маніпуляції під час голосування 2020 року за поправки до конституції, які дозволили йому залишатися при владі до 2036 року.

Як зазначають в ISW, подібні декларації та заяви не є поступкою з боку російського президента, адже відсутні будь-які докази того, що Путін здатний дотримуватися власних законів в разі укладання потенційної мирної угоди.

Що відомо про заяви Путіна під час саміту на Алясці?