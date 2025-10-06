Путін озвучив, що передача Україні далекобійних ракет зіпсує відносини Росії з США. Очільник Кремля заговорив про Tomahawk, тому що цю тему першим порушив Білий дім.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що нова риторика Вашингтона викликає занепокоєння у Кремлі.

Дивіться також Справжні дії чи шантаж Путіна: чому Трамп заговорив про удари вглиб Росії і Tomahawk

На що вказує реакція Путіна?

Якщо російський диктатор почав торкатися теми Tomahawk, які США можуть передати Україні, це, на думку політолога, свідчить про те, що він відчув реальну небезпеку, що це дійсно може статися.

Значить, по його даних, це не тільки риторика. Тому що на риторику Трампа та його оточення у Москві не завжди реагують. А тут така ситуація, що, мабуть, в Росії знають трошки більше,

– припустив Фесенко.

Самі по собі сигнали, які надходять з Вашингтону, на погляд політолога, доволі чіткі й прозорі: або Росія повертається за стіл переговорів, або Україна може отримати далекобійну зброю. Фесенко переконаний, що про Tomahawk Штати згадують невипадково. Це те, що українська сторона просила у Білого дому ще минулого року.

Україна наголошує на тому, що така далекобійна зброя потрібна їй як інструмент для стримування Росії. Щоб коли вона намагатиметься спричинити блекаут, ЗСУ могли дзеркально відповісти на це.

"Путін відповідає сигналами на сигнали, він попереджає американців, що це може погано закінчитися, а переговори між США і Росією перерватися. Далі багато залежатиме від того, як відповідатимуть американці", – зауважив політолог.

Володимир Фесенко впевнений, що якщо Росія намагатиметься залякувати Трампа наслідками від можливої передачі Україні далекобійної зброї, то це може навпаки викликати прямо протилежний ефект. З його слів, лідер Сполучених Штатів може відповісти доволі емоційно та жорстко.

Два варіанти, як можуть відповісти США

Політолог вважає, що якщо американці у своїй відповіді на заяви Путіна заради того, аби зберегти комунікацію з Росією та перспективу переговорів публічно скажуть, що не будуть давати ЗСУ Tomahawk – це стане помилкою. Це, на думку Фесенка, буде проявом слабкості Штатів і не призведе до проведення справжніх мирних переговорів.

"Якщо американці поставлять жорсткі умови, що якщо Росія припиняє удари по енергооб'єктах і погодиться на початок реальних переговорів, то тема передачі Tomahawk буде відкладена, тоді буде шанс на проведення справжніх переговорів", – вважає Фесенко.

У випадку, якщо США знову будуть шукати компроміси з Росією, як підсумував політолог, це буде лише повторенням помилок, які вже були скоєні неодноразово з боку Білого дому.

Tomahawk для України: останні заяви сторін