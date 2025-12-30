Зеленський вказав, де Путін може шукати свій "успіх": красномовна реакція на слова Трампа
- Зеленський підкреслив, що не вірить словам Путіна про "успіх" України.
- Він емоційно висловився в дусі "нехай Росія будує такий успіх у себе".
Журналісти мали змогу поставити запитання президентові. Зокрема, вони поцікавилися ставленням Зеленського до слів Путіна про "успіх України".
Деталі передає 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
Як коментує Зеленський нібито слова Путіна про успіх України?
Гарант підкреслив, що Путіну ніхто не вірить.
Я не знаю, що він сказав президенту Трампу. Може, він і казав такі слова. Але віри в ці слова – нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив у Бахмуті, Вовчанську, в Часовому Яру. Те, що він робить в Покровську зараз. То нехай такий успіх вони в себе в Росії будують,
– висловився Зеленський.
Про що йдеться?
Дональд Трамп, розповідаючи про свою розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським, зробив дивну заяву.
Росія хоче бачити Україну успішною. Це може прозвучати трохи дивно. Але Путін був дуже щедрим і щирим у своїх почуттях щодо успіху України. Зокрема, в енергетиці, у продажу енергоресурсів за низьку ціну,
– сказав Трамп.
У розмові з американськими журналістами Зеленський наголосив: це спроба вплинути на позицію президента США та послабити санкційний тиск на Росію.