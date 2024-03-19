Не визнають, але спілкуватись доведеться: чому Захід зберігає контакт з Путіним

В Білому домі відреагували на "переобрання" Владіміра Путіна на так званих президентських виборах. У США зазначили, що це є "реальністю", і Вашингтону доведеться "мати справу із цією реальністю".

Також в США наголосили на тому, що попри "перемогу" Путіна, вибори не були стовідсотково чесними. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що західні країни не будуть вітати очільника Кремля з цією подією.

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Наступає "фінальна ера" Путіна

Водночас США та інші західні держави будуть змушені мати справи з Путіним. Попри ставлення до очільника Кремля, він є тим, хто тримає "ядерну валізу".

Путін з "ядерною валізою" – це загроза, тому доведеться з ним спілкуватися,

– наголосив політтехнолог.

Путіна привітали з "перемогою" : глава Китаю – Сі Цзіньпін, КНДР – Кім Чен Ин, Індії – прем'єр Нарендра Моді, Білорусі – Алєксандр Лукашенко. А також лідери Венесуели – Ніколас Мадуро та Нікарагуа – Даніель Ортега та інші.

Для Путіна наступає "фінальна ера". Він сподівається, на думку Тизенгаузена, що буде правити до 2036 року, але судячи з того, скільки "прилетіло" за два роки "чорних лебедів", він може не досидіти у кріслі президента до кінця свого терміну.

До того ж в економіці Росії є проблеми – вона "перегріта" воєнними замовленнями. Індія відмовляється від закупівлі частини російської нафти. Китай хоча й здійснив рекордну закупівлю нафти у Росії, але для того, щоб врятувати Путіна через проблеми з Індією. Водночас Пекіну потрібно рятувати власну економіку, з якою також є проблеми. Тому допомагати Москві власним коштом ніхто не буде.

"Саме через це активізувалася тема переговорів. Сі Цзіньпін збирається їхати до Європи, зокрема до Еммануеля Макрона, щоб домовлятися", – зауважив Борис Тизенгаузен.

Реакція Заходу на "перемогу" Путіна на так званих виборах