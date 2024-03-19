Не визнають, але спілкуватись доведеться: чому Захід зберігає контакт з Путіним
В Білому домі відреагували на "переобрання" Владіміра Путіна на так званих президентських виборах. У США зазначили, що це є "реальністю", і Вашингтону доведеться "мати справу із цією реальністю".
Також в США наголосили на тому, що попри "перемогу" Путіна, вибори не були стовідсотково чесними. Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що західні країни не будуть вітати очільника Кремля з цією подією.
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Наступає "фінальна ера" Путіна
Водночас США та інші західні держави будуть змушені мати справи з Путіним. Попри ставлення до очільника Кремля, він є тим, хто тримає "ядерну валізу".
Путін з "ядерною валізою" – це загроза, тому доведеться з ним спілкуватися,
– наголосив політтехнолог.
Для Путіна наступає "фінальна ера". Він сподівається, на думку Тизенгаузена, що буде правити до 2036 року, але судячи з того, скільки "прилетіло" за два роки "чорних лебедів", він може не досидіти у кріслі президента до кінця свого терміну.
До того ж в економіці Росії є проблеми – вона "перегріта" воєнними замовленнями. Індія відмовляється від закупівлі частини російської нафти. Китай хоча й здійснив рекордну закупівлю нафти у Росії, але для того, щоб врятувати Путіна через проблеми з Індією. Водночас Пекіну потрібно рятувати власну економіку, з якою також є проблеми. Тому допомагати Москві власним коштом ніхто не буде.
"Саме через це активізувалася тема переговорів. Сі Цзіньпін збирається їхати до Європи, зокрема до Еммануеля Макрона, щоб домовлятися", – зауважив Борис Тизенгаузен.
Реакція Заходу на "перемогу" Путіна на так званих виборах
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав результати голосування на президентських виборах в Росії "передбачувальними". Путін, за його словами, ув'язнив конкурентів, а деякі трагічно загинули. Однак, на його думку, реальність є такою, що Путін – президент Росії, через це "США повинні мати справу із цією реальністю".
- У МЗС Німеччини не будуть називати Путіна президентом Росії. Представниця уряду Крістіане Хоффман, додала, що "Росія зараз є диктатурою", а Путін здійснює в ній своє авторитарне правління. Також вона засудила голосування на окупованих територіях України.
- Іронічно відреагував на результати виборів в Росії міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він зазначив, що, мовляв, "розчарувався" у Путіні, адже очікував, що він здобуде "щонайменше 101% голосів".