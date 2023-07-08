Буде ще більше картинок, – Тизенгаузен сказав, чому з'являються фото Путіна з дітьми

Соцмережі вже не перший день обговорюють поцілунок Владіміра Путіна на мітингу в Дагестані. Однак за хворобливою увагою російського диктатора до дітей криється також абсолютно нікчемна спроба створити собі позитивний імідж.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, російський диктатор намагається використати радянську піар-технологію для відбілення своєї репутації.

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Навіщо Путін розігрує "дитячу карту"

Любов російського диктатора до ексцентричної поведінки з дітьми відома віддавна. Подібний інцидент траплявся ще у 2006 році, коли Путін раптово поцілував хлопчика в живіт.

Також відомо, що диктатор любить спостерігати з яхти за випускними вечорами. Десь в цьому ж віці була також і Аліна Кабаєва, коли вона познайомилась з Путіним.

"Поцілунок Путіна у Дагестані не є випадковістю. Мені близьке спостереження Шейтельмана з цього приводу: Міжнародний кримінальний суд відкрив справу на Путіна саме за викрадення дітей з України", – зазначив Тизенгаузен.

Найімовірніше, піар-технологи Путіна просто мавпують радянську пропаганду. Вони намагаються створити образ вождя, який є улюбленцем дітей і аж ніяк не є злочинцем.

Історія з цілуванням дагестанської дівчинки отримала своє продовження у пропаганді Кремля. Незабаром після інциденту піарники Путіна зняли ролик про іншу дівчинку, яка плакала, заздрячи, що диктатор поцілував не її. У відповідь на це "великодушний" вождь запросив її до своєї резиденції, щоб поспілкуватися.

"Виглядає, що Путін буде робити більше картинок з дітьми, щоб відбілитися від статусу "викрадача дітей". Можливо, він навіть показово поверне Україні якусь кількість дітей, зазначивши, що це самі діти хотіли виїхати", – припустив політтехнолог.