Будет еще больше картинок, – Тизенгаузен сказал, почему появляются фото Путина с детьми
Соцсети уже не первый день обсуждают поцелуй Владимира Путина на митинге в Дагестане. Однако за болезненным вниманием российского диктатора к детям кроется также совершенно бесполезная попытка создать себе положительный имидж.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его мнению, российский диктатор пытается использовать советскую пиар-технологию для отбеливания своей репутации.
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Зачем Путин разыгрывает "детскую карту"
Любовь русского диктатора к эксцентричному поведению с детьми известна уже давно. Подобный инцидент был еще в 2006 году, когда Путин внезапно поцеловал мальчика в живот.
Также ходят слухи, что диктатор любит наблюдать за выпускными вечерами со своей яхты. И наконец, где-то в том же возрасте, что и выпускники, была Алина Кабаева, когда она познакомилась с Путиным.
"Поцелуй Путина в Дагестане – не случайность. Мне близко наблюдение Шейтельмана по этому поводу: Международный уголовный суд открыл дело на Путина именно за похищение детей из Украины", – отметил Тизенгаузен.
Скорее всего, пиар-технологи Путина просто наследуют советской пропаганде. Они пытаются создать образ вождя, который является любимцем детей и отнюдь не преступником.Обратите внимание! История с целованием дагестанской девочки получила свое продолжение в пропаганде Кремля. Вскоре после инцидента пиарщики Путина сняли ролик о другой девочке, которая плакала, завидуя, что диктатор поцеловал не ее. В ответ на это "великодушный" вождь пригласил ее в свою резиденцию, чтобы пообщаться.
"Выглядит, что Путин будет делать больше картинок с детьми, чтобы отбелиться от статуса "угонщика детей". Возможно, он даже показательно вернет Украине какое-то количество детей, отметив, что это сами дети хотели уехать", – предположил политтехнолог.
Как именно Путин следует советской пропаганде
Бестолковый русский вождь уже использовал эту советскую технологию в своей пропаганде. В декабре его пропагандисты сделали репортаж о том, как диктатор позвонил по телефону девочке на оккупированном Запорожье.
"Тема детей в советской пропаганде очень широка. Например, во времена 2 мировой войны пропагандисты придумывали немало историй о героических поступках детей. Эти вещи очень крепко засели у изголовья старшего поколения: Павлик Морозов, Зоя Космодемьянская и тому подобное", – объяснил. Тизенгаузен.
Путин также создает схожие мифы: в начале войны провластные медиа раскручивали историю "мальчика Алеши", мечтающего стать танкистом.
Российская пропаганда калькирует советскую военную мифологию. Ни на что новое режим Путина не способен.
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- Из-за контрнаступления Вооруженных Сил Россия опрокинула в Украину почти все свои боеспособные части. Поэтому территория страны-оккупанта стала практически беззащитной.
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