"Путін вже повзає на колінах": які умови співпраці Китай виставив Кремлю

Поки росіяни тішаться, що за майже 3 роки повномасштабної війни змогли зайти у Вугледар на Донеччині, на власній території справи кепські. Сили оборони України продовжують Курську операцію. А окупанти і там нищать населені пункти, скидаючи авіабомби.

Росія не звільняє свою територію на Курщині, а зосереджена на захоплені чужої. Про це в етері 24 Каналу наголосив політтехнолог Борис Тизенгаузен, пояснивши, що у розумінні росіян "порятунок" знищеного Донбасу важливіший ніж Курська область.

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Першочергово – амбіції, а проблеми росіян Путіна не хвилюють

У Путіна, зі слів політтехнолога, одна мета – відповзти від цієї війни зі шматком чужої землі у зубах, а в ідеалі – щоб з Росії зняли санкції, а Україна не вступила ні в який військовий союз.

Він думає так, що коли він не контролює частину території Росії (Курщину), то це проблеми тих людей, які там живуть чи евакуювались. Проблеми росіян Путіна мало цікавлять,

– впевнений Тизенгаузен.

Китай хоче від Росії дешевий газ, а Путін готовий вислуговуватись

Тизенгаузен наголосив, що частина окупованої української землі менша за площею від тієї, яку Росія віддала Китаю. Такого ступеня залежності від КНР, як зараз, на думку політтехнолога, країна-агресорка ніколи не мала.

"Путін вже повзає на колінах зі своїм "Сила Сибіру – 2", а Сі Цзіньпін відійшов від нього, як від шолудивого, буде будувати газопровід з Казахстаном і Туркменістаном, але не з Росією. Китай висунув Путіну умови щодо купівлі газу: 62 долари за 1 тисячу кубів (внутрішня російська ціна). Зараз Китай купує по 260 доларів. Путін буде триматися за своє крісло за будь-яку ціну, навіть якщо пів Росії зануриться в пекло, хоча це вже давно сталося", – підсумував Тизенгаузен.

До відома! Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман висловив думку, що Росія для Китаю "хороша корівка", яка дає молоко у вигляді природних ресурсів у необмеженій кількості. Він вважає, що Пекіну хоча й не потрібна російсько-українська війна, бо негативно впливає на економічну кон'юнктуру, однак він не зацікавлений й у поразці Росії.