З дипломатичного погляду це доволі сильний хід Києва. У розмові з 24 Каналом політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман оцінив, наскільки важливо побачити на другому Саміті миру представників з Китаю. Нагадаємо, що у липні глава МЗС України здійснив перший двосторонній візит до Китаю з 2012 року.

Варте уваги У Китаю великі амбіції: для чого Пекін просуває свій "мирний план"

Тактика України щодо Китаю

Україна демонструє своє прагнення до миру й гнучкість, показуючи Сі Цзіньпіну, що це Владімір Путін перешкоджає мирному процесу, саботує його й через росіян продовжується війна, яка негативно впливає на перспективи розвитку китайської економіки.

Очевидно, що у цій ситуації Китай буде незадоволений тим, що Росія саботує Саміт миру й мирний процес загалом. Водночас Україна у такий спосіб вбиває клин між путінською Росією і КНР.

Це стратегічно вигідна позиція,

– зауважив Ейдман.

Насправді Китаю непотрібна російсько-українська війна. З одного боку, Пекіну невигідно, щоб війна продовжувалася, адже вона негативно впливає на економічну кон'юнктуру, від якого експортноорієнтований Китай повністю залежить. З іншого – КНР не зацікавлений у поразці Росії та крахові путінського режиму.

Росія для Пекіна "хороша корівка", яка дає молочко в необмеженій кількості, у вигляді своїх природних ресурсів,

– мовив політолог.

Китай між цими двома крайніми точками намагається лавірувати. Тобто, якось впливати на путінську Росію, щоб вона швидше зупинила війну, але водночас у жодному разі не заважати Путіну вести війну, щоб не призвести до поразки країни-агресора й краху диктаторського режиму, який неминучий.

Втім, Китай продовжує посилювати співпрацю з Росією. Зокрема, наступного місяця Сі Цзіньпін здійснить візит до Росії. Причиною цього є участь в саміті блоку країн-учасниць БРІКС