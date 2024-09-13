На нього також планують запросити Росію. Також Зеленський планує незабаром зустрітися із президентом США Джо Байденом.
Дивіться також Зеленський хоче закінчити війну восени та покладається на міжнародний тиск на Росію, – EFE
Джерело:LeMonde
Україна активно готується до наступного Саміту миру. Володимир Зеленський повідомив, що він має відбутися уже в листопаді цього року.
На нього також планують запросити Росію. Також Зеленський планує незабаром зустрітися із президентом США Джо Байденом.
Дивіться також Зеленський хоче закінчити війну восени та покладається на міжнародний тиск на Росію, – EFE