Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що Китай має великі амбіції та просуває через "мирний план" свої інтереси. Пекін переконаний, що він світовий лідер.

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Для чого Китай просуває свій "мирний план"

Політолог пояснив, що Україна скликає другий Саміт миру для того, щоб здобути пальму першості в умовному мирному врегулюванні, яке не факт, що може взагалі відбутись, адже різні сторони перебувають на полярних позиціях.

На його думку, не можна дати можливості США розіграти все за своїм сценарієм, аби вони проявили свої геополітичні амбіції.

Китай не просто претендує на лідерство в регіоні, а на глобальне світове лідерство. Він в цій боротьбі намагається формувати своє світобачення і підв'язувати його під свої інтереси,

– розповів Несвітайлов.

Китай, за словами політолога, має принцип, що якщо щось вирішується, то це обов'язково має бути за його сценарієм, адже вони, буцімто є світовим авторитетом.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський виступив із критикою з приводу "китайсько-бразильського консенсусу" щодо врегулювання війни в Україні. Китай відповів, що візьме до уваги його слова, але продовжуватиме просувати свою сирну ініціативу.