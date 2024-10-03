Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний, зазначивши що ворог штурмував Вугледар з червня 2022 року. Також після того, як росіяни зайшли в місто, під загрозою може опинитися ще одне – Курахове, що розташоване північніше Вугледара.

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Став фортецею

Вугледар, як пояснив військовий експерт, – це декілька кварталів 9-поверхових будинків, які розташовані майже у чистому полі на перехресті двох автодоріг. Місто побудоване на панівній висоті.

Вугледар став фортецею після того, як Україна втратила Волноваху під час весняного наступу 2022-го. Вона розташована на відстані приблизно 25 кілометрів від Вугледару.

В серпні 2022 року ворог здійснив величезну танкову атаку цієї війни. Тоді російська 155 бригада морської піхоти сіла на танки і поїхала на українське мінне поле, де її атакували також за допомогою артилерії і дронів,

– зазначив він.

Тоді було збурення в російській армії, писали листи тодішньому російському міністру оборони Сєргєю Шойгу, що в результаті цієї атаки були величезні втрати.

Представники 72 бригади визнавали, що вони ліквідували щонайменше у 8 разів більше особового складу, ніж кількість людей в їхній бригаді, а це приблизно – 40 – 50 тисяч. Саме стільки бійців поклав ворог, щоб захопити Вугледар – у нескінченних "м'ясних штурмах", які він робив впродовж 25 місяців,

– підкреслив Павло Нарожний.

Зверніть увагу! У ISW зазначили, що росіянам вдалося зайти у Вугледар після "серії дорогих і невдалих штурмів" поблизу міста за останні два з половиною роки. Водночас численні поразки Росії під Вугледаром спричинили виснаження російської 155 бригади морської піхоти.

Нагадаємо, що 72 окрема механізована бригада ЗСУ імені Чорних Запорожців захищала Вугледар багато місяців. Проте коли виникла небезпека його оточення, бійці відійшли з міста та евакуювали поранених. Цей процес відбувався в надто складних умовах. Росіяни тиснули з флангів, що впливало на логістику. В цілому завдяки тому, що бійці відійшли на інший рубіж, їм вдалося мінімізувати втрати.