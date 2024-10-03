Перший – капітуляція України. Другий – смерть диктатора. Який третій потенційний варіант, в етері 24 Каналу припустив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Путін не хоче завершення війни в Україні

Російський опозиційний журналіст впевнений, що диктатор Владімір Путін не планує закінчувати війну в Україні. Бюджет Росії на 2025 – 2027 роки наскрізь військовий. Глава Кремля та війна – слова синоніми.

Зупинити війну – для Путіна є неможливим. Однак за певних обставин диктатор дійсно може завершити російсько-українську війну. Але знову-таки, це аж ніяк не означає, що він не розпочне якусь іншу.

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Тож, є 3 фактори, через які кремлівський глава може закінчити війну, у випадку:

повної капітуляції України. Як усі розуміють – цього не буде;

смерті Путіна або його усунення від влади;

якщо в Росії не стане ресурсів для продовження бойових дій.

В останній сценарій поки що не вірю. Гадаю, що принаймні до 2027 року у Путіна будуть ресурси, щоб воювати. Далі, сподіваюся, відбудуться події, які дозволять людству позбутися цієї головної терористичної небезпеки. А саме фашистського режиму, який створений сьогодні у Росії,

– констатував Ігор Яковенко.