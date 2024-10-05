"Путин уже ползает на коленях": какие условия сотрудничества Китай выставил Кремлю

Пока россияне радуются, что за почти 3 года полномасштабной войны смогли зайти в Угледар в Донецкой области, на собственной территории дела плохи. Силы обороны Украины продолжают Курскую операцию. А оккупанты и там уничтожают населенные пункты, сбрасывая авиабомбы.

Россия не освобождает свою территорию на Курщине, а сосредоточена на захвате чужой. Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен, объяснив, что в понимании россиян "спасение" уничтоженного Донбасса важнее чем Курская область.

Смотрите также 3 фактора, из-за которых Путин может завершить войну

Первоначально – амбиции, а проблемы россиян Путина не волнуют

У Путина, по словам политтехнолога, одна цель – отползти от этой войны с куском чужой земли в зубах, а в идеале – чтобы с России сняли санкции, а Украина не вступила ни в какой военный союз.

Он думает так, что когда он не контролирует часть территории России (Курщину), то это проблемы тех людей, которые там живут или эвакуировались. Проблемы россиян Путина мало интересуют,

– уверен Тизенгаузен.

Китай хочет от России дешевый газ, а Путин готов выслуживаться

Тизенгаузен отметил, что часть оккупированной украинской земли меньше по площади от той, которую Россия отдала Китаю. Такой степени зависимости от КНР, как сейчас, по мнению политтехнолога, страна-агрессор никогда не имела.

"Путин уже ползает на коленях со своим "Сила Сибири – 2", а Си Цзиньпин отошел от него, как от шелудивого, будет строить газопровод с Казахстаном и Туркменистаном, но не с Россией. Китай выдвинул Путину условия по покупке газа: 62 доллара за 1 тысячу кубов (внутренняя российская цена). Сейчас Китай покупает по 260 долларов. Путин будет держаться за свое кресло любой ценой, даже если пол России погрузится в ад, хотя это уже давно произошло", – подытожил Тизенгаузен.

К сведению! Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман высказал мнение, что Россия для Китая "хорошая коровка", которая дает молоко в виде природных ресурсов в неограниченном количестве. Он считает, что Пекину хотя и не нужна российско-украинская война, потому что негативно влияет на экономическую конъюнктуру, однако он не заинтересован и в поражении России.