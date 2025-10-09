У Росії і надалі дотримуються "теорії перемоги" у війні проти України. Володимир Путін переконаний, що його країна здатна пережити Захід у війні на виснаження, і продовжує наполягати на повній капітуляції України.

Разом з тим російський диктатор продовжує перебільшувати успіхи своєї армії на фронті, зокрема у питанні територій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).

Яких цілей прагне досягти Росія?

На зустрічі з військово-політичним керівництвом Володимир Путін заявив, що росіяни захопили 4900 квадратних кілометрів території України у 2025 році. Утім, аналітики ISW спростовують це, посилаючись на докази.

Згідно з їхніми даними, окупанти окупували 3561 квадратний кілометр у поточному році. Також диктатор запевнив, що Росія досі залишається відданою своїй меті "беззастережного" досягнення всіх своїх завдань у війні.

Водночас начальник російського Генштабу заявив, що росіяни просуваються "практично в усіх напрямках" на фронті. Тому, на думку експертів, усі вищезгадані заяви відповідають давній так званій "теорії перемоги".

Ба більше, як зазначається, Путін переконаний, що російські військові та економічні можливості можуть пережити й подолати західну підтримку України й власну здатність країни продовжувати оборонятися від агресії.

Публічні заяви Путіна продовжують демонструвати його небажання брати участь у добросовісних переговорах, які б призвели до чогось меншого, ніж повна капітуляція України, та його рішучість затягувати війну для досягнення своїх воєнних цілей на полі бою,

– ідеться у звіті.

Росія не хоче продовжувати переговори