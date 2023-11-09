Спроба повернути "старого" друга: Путін прилетів до Казахстану

8 листопада очільник Кремля прибув до Казахстану на зустріч із президентом Токаєвим. Путін всіляко намагається переконати свій електорат, що він все ще зберігає "особливий" вплив на країни Центральної Азії.

Це вже буде п'ята зустріч президентів Росії та Казахстану. За словами Токаєва, на ній лідери країн планують обговорити питання стратегічного партнерства.

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Росія хоче побудувати в Казахстані АЕС

Касим-Жомарт Токаєв розповів, що під час переговорів із Путіним буде порушено питання будівництва атомної електоростанції. Державне підприємство "Росатом" готове у цьому сприяти.

Втім, усередині самого казахського суспільства є сумніви щодо доцільності побудови АЕС. З одного боку, Казахстан має великий потенціал, адже посідає перше місце у світі за обсягом природного урану, що видобувається, плюс має своє виробництва ядерного палива. З іншого боку, країна має неприємний досвід "співпраці" з Росією.

: Колись у далекому 1949 році у казахському місті Семипалатинськ СРСР випробував свою першу ядерну бомбу, абсолютно нехтуючи здоров'ям та життям людей, які там проживали. На Семипалатинському полігоні упродовж 40 років провели майже 500 надземних і підземних ядерних випробувань. До місцевих жителів ставилися як до експериментальних кроликів. Ракові захворювання, новонароджені діти з фізичними вадами стали повсякденним явищем для мешканців регіону.

Тому остаточне рішення щодо будівництва АЕС ухвалюватимуть на референдумі.

Порядок денний нашої майбутньої зустрічі з президентом Росії в Астані традиційно дуже великий. Ми плануємо докладно обговорити питання двостороннього політичного, торговельно-економічного, культурно-гуманітарного співробітництва. Розглянемо аспекти взаємодії у рамках міжнародних організацій та інтеграційних структур. Обміняємося думками щодо поточного стану та перспектив розвитку міжнародної ситуації,

– наголосив казахський лідер.

Путін втратив "особливе значення" для Казахстану