Путін уже програв війну, а українці зробили неможливе, – Блінкен

Україна ось уже майже два роки протистоїть повномасштабному російському вторгненню. І, як наголошує Ентоні Блінкен, Владімір Путін уже програв війну, яку сам розв'язав.

На цьому державний секретар Сполучених Штатів Америки наголосив під час брифінгу, передає 24 Канал. Ентоні Блінкен пояснив, що він мав на увазі своїми словами.

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Допомога США критично важлива для України

Як зазначив Ентоні Блінкен, Владімір Путін програв війну проти України. А все тому, що йому не вдалося досягнути своєї основної мети. Мовиться про стирання з лиця землі нашої держави, а також її поглинання Росією. Він наголосив, що українці змогли зробити неможливе. Ми встояли проти однієї з найбільших армій у всьому світі.

В одному я з Путіним згоден – американська допомога критична для України,

– зазначив Блінкен.

За його словами, у США є "чіткий план", який стосується відновлення України. Водночас він не передбачає виділення нам коштів на поточному рівні. Попри це, Вашингтон надалі підтримуватиме Київ, щоб ми могли пережити зиму, весну та літо.

Ентоні Блінкен підкреслив, що США докладають зусиль, щоб допомоги Україні "стати на ноги" у низці питань. Зокрема, демократії, армії й економіки.

Щоб вона могла самостійно зміцнитися в економічному та військовому плані та існувати без нинішнього рівня підтримки,

– зазначив держсекретар США.

Також Ентоні Блінкен запевнив, що США надалі займуться гуртуванням країн по всьому світу. І робитимуть це для того, щоб "підтримати свободу та незалежність України та щоб переконатися, що агресія Росії залишатиметься стратегічною невдачею".

Держдеп зазначив, що Україна вже активно отримує інвестиції, і що база оподаткування зростає. І що "Україна все більше може платити за себе".

Наостанок звернемо увагу, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" в ефірі 24 Каналу закликав не панікувати через те, що у Вашингтоні все ще не виділили 61 мільярд доларів. Він зазначив, що у нашої держави є достатній запас міцності, щоб дочекатися відповідного рішення.

Звернімо увагу, що у ніч проти 20 грудня спільну заяву опублікували лідери обох партій Сенату. У ній зазначили, що цьогоріч не голосуватимуть за допомогу Україні. Водночас у заяві назвали співпрацю плідною та такою, яка має поступ. І додали, що необхідний додатковий прогрес задля ухвалення рішення.