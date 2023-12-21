Путин уже проиграл войну, а украинцы сделали невозможное, – Блинкен

Украина вот уже почти два года противостоит полномасштабному российскому вторжению. И, как отмечает Энтони Блинкен, Владимир Путин уже проиграл войну, которую сам развязал.

На этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки подчеркнул во время брифинга, передает 24 Канал. Энтони Блинкен объяснил, что он имел в виду своими словами.

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Помощь США критически важна для Украины

Как отметил Энтони Блинкен, Владимир Путин проиграл войну против Украины. А все потому, что ему не удалось добиться своей основной цели. Речь идет об стирании с лица земли нашего государства, а также его поглощении Россией. Он подчеркнул, что украинцы смогли сделать невозможное. Мы устояли против одной из самых больших армий во всем мире.

В одном я с Путиным согласен – американская помощь критическая для Украины,

– отметил Блинкен.

По его словам, в США есть "четкий план", касающийся восстановления Украины. В то же время, он не предусматривает выделение нам средств на текущем уровне. Несмотря на это, Вашингтон будет поддерживать Киев, чтобы мы могли пережить зиму, весну и лето.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США прилагают усилия, чтобы помощи Украине "встать на ноги" в ряде вопросов. В частности, демократии, армии и экономики.

Чтобы она могла самостоятельно укрепиться в экономическом и военном плане и существовать без нынешнего уровня поддержки,

– отметил госсекретарь США.

Также Энтони Блинкен заверил, что США в дальнейшем займутся объединением стран по всему миру. И будут делать это для того, чтобы "поддержать свободу и независимость Украины и убедиться, что агрессия России будет оставаться стратегической неудачей".

Госдеп отметил, что Украина уже активно получает инвестиции, и что налогооблагаемая база растет. И что "Украина все больше может платить за себя".

В заключение обратим внимание, что руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" в эфире 24 Канала призвал не паниковать из-за того, что в Вашингтоне все еще не выделили 61 миллиард долларов. Он отметил, что у нашего государства есть достаточный запас прочности, чтобы дождаться соответствующего решения.

Обратим внимание, что в ночь на 20 декабря совместное заявление опубликовали лидеры обеих партий Сената. В нем отметили, что в этом году не будут голосовать за помощь Украине. В то же время в заявлении назвали сотрудничество плодотворным и имеющим прогресс. И добавили, что необходим дополнительный прогресс для принятия решения.