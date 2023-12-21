На этом государственный секретарь Соединенных Штатов Америки подчеркнул во время брифинга, передает 24 Канал. Энтони Блинкен объяснил, что он имел в виду своими словами.

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Помощь США критически важна для Украины

Как отметил Энтони Блинкен, Владимир Путин проиграл войну против Украины. А все потому, что ему не удалось добиться своей основной цели. Речь идет об стирании с лица земли нашего государства, а также его поглощении Россией. Он подчеркнул, что украинцы смогли сделать невозможное. Мы устояли против одной из самых больших армий во всем мире.

В одном я с Путиным согласен – американская помощь критическая для Украины,

– отметил Блинкен.

По его словам, в США есть "четкий план", касающийся восстановления Украины. В то же время, он не предусматривает выделение нам средств на текущем уровне. Несмотря на это, Вашингтон будет поддерживать Киев, чтобы мы могли пережить зиму, весну и лето.

Энтони Блинкен подчеркнул, что США прилагают усилия, чтобы помощи Украине "встать на ноги" в ряде вопросов. В частности, демократии, армии и экономики.

Чтобы она могла самостоятельно укрепиться в экономическом и военном плане и существовать без нынешнего уровня поддержки,

– отметил госсекретарь США.

Также Энтони Блинкен заверил, что США в дальнейшем займутся объединением стран по всему миру. И будут делать это для того, чтобы "поддержать свободу и независимость Украины и убедиться, что агрессия России будет оставаться стратегической неудачей".

Госдеп отметил, что Украина уже активно получает инвестиции, и что налогооблагаемая база растет. И что "Украина все больше может платить за себя".

В заключение обратим внимание, что руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" в эфире 24 Канала призвал не паниковать из-за того, что в Вашингтоне все еще не выделили 61 миллиард долларов. Он отметил, что у нашего государства есть достаточный запас прочности, чтобы дождаться соответствующего решения.

Обратим внимание, что в ночь на 20 декабря совместное заявление опубликовали лидеры обеих партий Сената. В нем отметили, что в этом году не будут голосовать за помощь Украине. В то же время в заявлении назвали сотрудничество плодотворным и имеющим прогресс. И добавили, что необходим дополнительный прогресс для принятия решения.