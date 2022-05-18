Путін промовчав у відповідь на звинувачення президента Фінляндії у звірствах в Україні

Володимир Путін своєю мовчанкою підтверджує факт скоєння воєнних злочинів російської армії проти українського народу у війні. Під час телефонної розмови з президентом Фінляндії глава Кремля промовчав на звинувачення у катування, ґвалтуванні та вбивстві мирних українців військовослужбовцями Росії.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив деталі розмови з Путіним в інтерв'ю шведську телебаченню SVT. Діалог між політиками відбувся 14 травня – за день до розмови з журналістами.

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Для чого Нііністьо телефонував президенту країни-агресорки?

14 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо зателефонував Володимиру Путіну, щоб повідомити про намір країни найближчими днями подати заявку на членство в НАТО. Нііністьо наголосив на тому, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія на території України, посприяла такому важливому кроку.

Відповідь Путіна на звинуваченні у скоєнні воєнних злочинів в Україні

В інтерв'ю фінський лідер розповів, що у Володимира Путіна "було пояснення" воєнним діям Росії на українському Донбасі.

Ви зараз бомбите дітей, жінок, людей у Києві, Харкові, Маріуполі, які не мають жодного стосунку до Донбасу,

– підкреслив Нііністьо під час бесіди.

У відповідь на таку заяву глава країни-агресорки "відповів" мовчанкою.

Звірства росіян під час окупації українських територій

Тіла вбитих росіянами трьох жителів знайшли під Макаровим на Київщині. Загиблі цивільні були розстріляні окупантами в різні частини тіла. У двох людей були постріли в голову, ще в одної – у живіт. На місці поховання знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії.

Уродженець Казахстану Констянтин Кястутисович врятував семирічну дівчинку в Бучі. ЇЇ матір та молодший брат загинули під час обстрілів міста, а сама дівчинка отримала осколкове поранення голови та потребувала термінової операції у Києві.

Поблизу селища Макарів виявили ще одну братську могилу. Росіяни вбили трьох чоловіків під час окупації пострілами в голову.

29-го квітня у лісі поряд із селом Мироцьке виявили місце поховання мирних жителів. Правоохоронці знайшли яму з тілами трьох чоловіків, яких вбили російські солдати. Повідомляється, що до вбивства над людьми знущалися та катували їх.

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