Вбитих людей знайшли поблизу дороги

Місце масового поховання виявили на узбіччі автодороги поблизу селища Макарів. У братській могилі знайшли тіла трьох мирних мешканців.

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Як повідомили в Офісі генпрокурора, російські військові вбили трьох чоловіків під час окупації Макарова. Військові агресора вбили людей пострілами в голову.

Вбивство цивільних розслідує Києво-Святошинська окружна прокуратура.



На Київщині знайшли тіла 3 вбитих окупантами чоловіків / Фото Офісу Генпрокурора

Звірства російських військових у Київській області

Під окупацією збройних сил Росії майже місяць перебувала частина Київської області. Про звірства росіян стало відомо наприкінці березня, коли Збройні Сили України вибили ворога з Півночі.

У Бучі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах Київщини почали знаходити масові поховання людей. Війська агресора вкрай жорстоко поводилися з людьми: ґвалтували цивільних, били, розстрілювали, відрізали кінцівки тощо.

Солдати з Росії навіть не намагалися приховати воєнні злочини, залишаючи тіла посеред вулиць. За попередніми даними, внаслідок звірств росіян загинуло понад 1 200 мирних людей.

Місця масових поховань продовжують виявляти й досі. Нещодавно у Бучанському районі виявили могилу, де були тіла трьох закатованих людей.

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Через звірства росіян США та ЄС ухвалили нові більш жорсткі санкції проти Росії. Також Україна та країни Заходу намагаються притягнути до відповідальності воєнних злочинців.

Станом на 2 травня СБУ встановила особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Також Офісу генпрокурора вдалося встановити першого підозрюваного у звірствах, які російська армія чинила в Бучі. Повідомлення про підозру оголосили росгвардійцю Сергію Колоцею.

Нещодавно Офіс генерального прокурора повідомив про підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку, який керував операцією із захоплення Києва.

Ще двом військовослужбовцям з Росії, які катували людей у Бучанському районі, заочно оголосили підозру за звірства.

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