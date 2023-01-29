Путін зараз у скрутному становищі, він торгує останнім страхом Заходу, – політолог

Час від часу аналітики прогнозують, що війна Росії проти України може закінчитися перемовинами. Проте Владімір Путін хоче їх зімітувати, адже йому потрібно виграти час.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він вважає, що цей час потрібен Кремлю, щоб в короткостроковій перспективі перегрупуватися і підготуватися до тривалої війни. Водночас Захід це не влаштовує. Саме тому Україна останнім часом має отримати наступальну зброю.

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Путін завжди торгував страхами

За словами політолога, Владімір Путін зараз торгує останнім страхом, який в нього залишився – страхом розвалу Росії. Він намагається переконати світ, що готовий воювати до останнього росіянина, що Москва буде пручатися до кінця і перемога над нею буде "перемога над згарищем".

Деякі російські "гаварящіє голови" вважають, що це буде "радіоактивне згарище". Але це – лякалка. Путін завжди торгував страхами та підіймав ставки, сподіваючись на те що, інша сторона зрештою спробує домовлятися та зупинити маховик ескалації,

– наголосив він.

На думку політолога, очільнику Кремля це вдавалось, тому що Захід через демократичність, складності своїх процедур, неготовності до протистояння, не готовий був так високо підіймати ставки, як це робила Росія.

Ми підходимо до кульмінації війни

"Але тут з Путіним трапилось страшне – він "спіткнувся" об Україну. А в українському суспільстві і державі "больовий поріг" вище, ніж в російському, коли стоїть питання виживання", – вважає Саакян.

За його словами, коли зараз Росія намагається підіймати ставки, частина її візаві на Заході не бажають приймати виклик. Але попереду стоїть Україна, яка не готова здаватися і прогинатися під російський шантаж.

Проте Путін не може нескінченно підіймати ставки – він перебуває у важкому становищі. Йому одночасно треба готуватися до довготривалої війни, розуміючи, що ресурсів для неї в Росії немає. І при цьому готувати бліцкриг №2, реванш у війні, для того, щоб убезпечити себе якраз від тривалого протистояння,

– наголосив Саакян.

На його думку, ми підходимо до кульмінації російсько-української війни.

"Звичайно перемога нам буде коштувати багато сліз, поту і крові. Але не ми цю війну обрали, не ми напали. Ми обороняємось. Ми гідно тримаємо виклики долі і удар від ворога", – зазначив він.

На Заході не хочуть тривалої війни

Політолог вважає, що Кремль хоче ввести "анестезію" західному світу, що апокаліптичний сценарій, який він роздуває, скасовується. І поки західний світ має приспатися, Росія збере кулак для того, щоб здійснити новий масований наступ.

Це, те чого прагне Кремль. Але це йому не вдасться здійснити,

– вважає співрозмовник.

На його думку, на Заході не хочуть тривалої війни. Недарма Україні надають танки – наступальну зброю, і почалась активізація розмови про контрнаступ.

"Також видатки у світу у вигляді економічних, енергетичних і інших мінусів – дуже великі. Тому ця проблема розтягнута у часі нікому на Заході не потрібна", – зазначив він.

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Ядерні держави також можуть програвати

Політолог підкреслив, що світ дійсно боїться розвалу Росії – Путін торгує страхом, який знаходить відгомін не тільки на Заході. Зараз точиться політична, дипломатична, інформаційна війна на Африканському континенті, Азії, Латинській Америці.

Там Росія стартувала з кращих позицій, адже успадкувала можливості ще з радянських часів. В ідеї антиамериканізму, що поширені в цих країнах, Радянський Союз вливав мільярди рублів. І Росія продовжила це робити,

– мовить він.

За його словами, в цілому ж Росія програє симпатії, прогає репутаційно на міжнародній арені. Вона ще буде пручатися і недооцінювати її не варто.

"Одна з тез, яку просуває російська пропаганда: мовляв, ядерна держава не може програти. Але є приклад Радянського Союзу і Росії у війні з Афганістаном. Є приклад США у війні у В'єтнамі. Отож, ядерні держави також можуть програвати", – резюмував він.

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