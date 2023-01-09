Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Олег Саакян. На його думку, така пропозиція є пережитком часів ще до початку повномасштабної війни.

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"Це все релікти часу, коли Росія надувала щоки та казала, що от якщо не погодиться Україна, то вони розпочнуть повномасштабну війну, однією лівою за три дні захоплять Київ, дійдуть до Львова і будуть думати, до Берліна йти чи в Ла-Манші ноги мити", – пояснив політолог.

На думку Олег Саакяна, в ті часи російська риторика була якщо не адекватною, то хоча б обґрунтованою. На сьогодні такі пропозиції є пережитком, проявом неадекватності і слабкості.

Захід не сприймає сценарії Росії

Меседж про поділ України можуть передавати кількома каналами. Політолог вважає, що ними можуть бути американо-російський канал комунікацій, посередництво Туреччини, заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який нещодавно відвідував ЄС.

Цей меседж не сприймається серйозно. Зрозуміло, що Україна і світ не підуть ні на який поділ, тому що на сьогодні загострилася ситуація настільки, що на кону стоїть сама демократія,

– запевнив Саакян.

За словами політолога, Росія в Україні вирішила перемогти ідею демократії, західного світу, сили права, а не права сильного. Тому у разі підписання подібної домовленості, її не сприйме світ, тому що таке завершення війни, фактично, запустить сценарій Третьої світової в багатьох інших куточках світу.

"Тому все це мертвонароджене, обговорювати серйозно сенсу немає. Єдине важливе – що Росія шукає можливості призупинити війну. Їм важливо перегрупуватися, виграти час", – повідомив Олег Саакян.

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Світу потрібен справжній мир

За словами політолога, своїми історіями про одностроннє припинення вогню Росія змусила Захід сказати публічно, що світ вже не готовий на будь-який мир. Раніше агресори могли сподіватись на перемир'я, адже важко уявити європейського політика, який виступить публічно проти мирних переговорів за будь-яку ціну.

А тут тепер виходять європейці і говорять, що перемир’я не викликає довіри. І змагаються в жорстких відповідях Владіміру Путіну, які були якомога чіткішими та послідовними в наступній тезі: "Потрібен справжній мир, а не імітація. І до Росії немає довіри",

– відмітив політолог.

Партнери підтримують перемогу України

На думку Саакяна, зараз Україна наблизилася ближче на один крок до підтримки Заходом нашого сценарію перемоги.

Бачимо останні декілька пакетів підтримки. Франція приємно здивувала. Йде обговорення в Італії та Франції про системи ППО. Німеччина очікувано, але здивувала нас передачею додаткових Patriot. І це все говорить про те, що ситуація переломилася,

– наголосив політолог.

Олег Саакян впевнений, що образ поразки Росії остаточно ще не сформовано, але вже набирає своїх обрисів перемога України. Тому якщо раніше партнери допомагали боротися з Росією та не програти, то сьогодні – досягти перемоги.

"Корейський сценарій" поділу України