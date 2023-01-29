Путин сейчас в затруднительном положении, он торгует последним страхом Запада, – политолог

Иногда аналитики прогнозируют, что война России против Украины может закончиться переговорами. Однако Владимир Путин хочет их сымитировать, ведь ему нужно выиграть время.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он считает, что это время нужно Кремлю, чтобы в краткосрочной перспективе перегруппироваться и подготовиться к продолжительной войне. В то же время, Запад это не устраивает. Поэтому Украина в последнее время должна получить наступательное оружие.

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Путин всегда торговал страхами

По словам политолога, Владимир Путин сейчас торгует последним оставшимся у него страхом – страхом развала России. Он пытается убедить мир, что готов воевать до последнего россиянина, что Москва будет сопротивляться до конца и победа над ней будет "победа над пепелищем".

Некоторые российские "говорящие головы" считают, что это будет "радиоактивное пожарище". Но это – пугалка. Путин всегда торговал страхами и поднимал ставки, надеясь, что другая сторона в конце концов попытается договариваться и остановить маховик эскалации.

– подчеркнул он.

По мнению политолога, главе Кремля это удавалось, потому что Запад из-за демократичности, сложности своих процедур, неготовности к противостоянию, не готов был так высоко поднимать ставки, как это делала Россия.

Мы подходим к кульминации войны

"Но здесь с Путиным случилось страшное – он "споткнулся" об Украину. А в украинском обществе и государстве "болевой порог" выше, чем в российском, когда стоит вопрос выживания", – считает Саакян.

По его словам, когда сейчас Россия пытается поднимать ставки, часть ее визави на Западе не желают принимать вызов. Но впереди стоит Украина, которая не готова сдаваться и прогибаться под российский шантаж.

Однако Путин не может бесконечно поднимать ставки – он находится в тяжелом положении. Ему одновременно нужно готовиться к долговременной войне, понимая, что ресурсов для нее в России нет. И при этом готовить блицкриг №2, реванш в войне, для того чтобы обезопасить себя как раз от длительного противостояния,

– подчеркнул Саакян.

По его мнению, мы подходим к кульминации русско-украинской войны.

"Конечно, победа нам будет стоить много слез, пота и крови. Но не мы эту войну выбрали, не мы напали. Мы обороняемся. Мы достойно держим вызовы судьбы и удар от врага", – отметил он.

На Западе не хотят продолжительной войны

Политолог считает, что Кремль хочет ввести "анестезию" западному миру, что раздуваемый апокалиптический сценарий отменяется. И пока западный мир должен усыпиться, Россия соберет кулак для того, чтобы осуществить новое массированное наступление.

Это то, к чему стремится Кремль. Но это ему не удастся осуществить,

– считает собеседник.

По его мнению, на Западе не хотят продолжительной войны. Недаром Украине предоставляют танки – наступательное оружие, и началась активизация разговора о контрнаступлении.

"Также расходы по миру в виде экономических, энергетических и других минусов – очень велики. Поэтому эта проблема растянута во времени никому на Западе не нужна", – отметил он.

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Ядерные государства также могут проигрывать

Политолог подчеркнул, что мир действительно боится развала России – Путин торгует страхом, находящим отголосок не только на Западе. Сейчас идет политическая, дипломатическая, информационная война на Африканском континенте, Азии, Латинской Америке.

Там Россия стартовала с лучших позиций, потому что унаследовала возможности еще с советских времен. В идее антиамериканизма, распространенные в этих странах, Советский Союз вливал миллиарды рублей. И Россия продолжила это делать,

– говорит он.

По его словам, в целом же Россия проигрывает симпатии, упускает репутацию на международной арене. Она еще будет сопротивляться и недооценивать ее не стоит.

"Один из тезисов, который продвигает российская пропаганда: мол, ядерное государство не может проиграть. Но есть пример Советского Союза и России в войне с Афганистаном. Есть пример США в войне во Вьетнаме. Итак, ядерные государства также могут проигрывать", – резюмировал он.

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