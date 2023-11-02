Єдина надія диктатора: навіщо Путін міг піти на угоду з ХАМАС

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що Владімір Путін міг домовитись з бойовиками ХАМАС про звільнення заручників з російським громадянством. В обмін на це з Росії їм би мали передати зброю.

Робить це Путін це не для благих цілей. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що диктатор звично вбачає у цьому вигоду для себе.

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Росія сіє хаос

Подейкують, що саме через укладання цієї угоди відбувся візит бойовиків ХАМАС до Москви 26 жовтня. Обмін зброї на людей Владімір Путін робить не тому, що піклується про власних громадян.

Громадяни йому, звісно ж, не потрібні. Але йому потрібно підтримувати рівень напруженості на Ближньому Сході. Не випадково, що ХАМАС перший закордонний візит здійснив у Москву, а не в Іран, Туреччину чи інші країни. Приїхали до "старшого терористичного брата",

– зазначив Ігор Яковенко.

Фінансування палестинських бойовиків відбувається з Катару, зброю постачає Іран. Але, на думку Яковенка, саме Росія є головною "кришою" терористичного угруповання.

"Мовиться про зброю та про те, щоби продовжувати супротив. Тому що Путіна вкрай не влаштовує знищення ХАМАС, яким займається Ізраїль. Тому усі сили, щоб запобігти цьому, Путін зараз на це кидатиме", – наголосив журналіст.

Чи потрібно буде ХАМАС матеріальна, дипломатична чи військова допомога – Росія її забезпечить. Аби лиш війна на Близькому Сході не закінчилась зараз, а Сектор Гази не був очищеним від терористів.

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Чому хотів завадити ХАМАС і як допоможе Путін

Зауважимо, що перед початком вторгнення ХАМАС, ситуація між Ізраїлем та Сектором Гази була внормованою, наскільки це можливо. Зокрема, Єрусалим видавав дозволи на роботу палестинців у своїй країні, і вони мирно перебували в Ізраїлі.

Крім того, Ізраїль та Саудівська Аравія, які споконвіку ворогують, мали укласти певні угоди, які б змінили ситуацію на Ближньому Сході.

Ці два процеси ХАМАС своєю терористичною атакою перервав. Їм це вдалось, і Близький Схід відкинули на багато років від нормалізації. Завдання Путіна – втримати Близький Схід в цьому стані. Це єдина надія Путіна,

– пояснив Яковенко.

Для цього російський диктатор не шкодуватиме засобів.

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