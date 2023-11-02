Единственная надежда диктатора: зачем Путин мог пойти на сделку с ХАМАС
Израильские СМИ сообщили, что Владимир Путин мог договориться с боевиками ХАМАС об освобождении заложников с российским гражданством. В обмен на это из России им должны были передать оружие.
Делает это Путин не для благих целей. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что диктатор привычно видит в этом выгоду для себя.
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Россия сеет хаос
Поговаривают, что именно из-за заключения этого соглашения состоялся визит боевиков ХАМАС в Москву 26 октября. Обмен оружия на людей Владимир Путин делает не потому, что заботится о своих гражданах.
Граждане ему, конечно, не нужны. Но ему необходимо поддерживать уровень напряженности на Ближнем Востоке. Не случайно, что ХАМАС первый зарубежный визит совершил в Москву, а не в Иран, Турцию или другие страны. Приехали к "старшему террористическому брату",
– отметил Игорь Яковенко.
Финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, оружие снабжает Иран. Но, по мнению Яковенко, именно Россия является главной "крышей" террористической группировки.
"Речь идет об оружии и о том, чтобы продолжать сопротивление. Потому что Путина крайне не устраивает уничтожение ХАМАС, которым занимается Израиль. Поэтому все силы, чтобы предотвратить это, Путин сейчас на это будет бросать", – подчеркнул журналист.
Нужна ли ХАМАС материальная, дипломатическая или военная помощь – Россия ее обеспечит. Только война на Ближнем Востоке не закончилась сейчас, а Сектор Газа не был очищен от террористов.
Игорь Яковенко о возможном соглашении Путина с ХАМАС: смотреть видео
Почему хотел помешать ХАМАС и как поможет Путин
Заметим, что перед началом вторжения ХАМАС ситуация между Израилем и Сектором Газа была нормирована, насколько это возможно. В частности, Иерусалим выдавал разрешения на работу палестинцев в своей стране, и они мирно находились в Израиле.
Кроме того, Израиль и Саудовская Аравия, испокон веков враждующие, должны были заключить определенные соглашения, которые изменили бы ситуацию на Ближнем Востоке.
Эти два процесса ХАМАС своей террористической атакой прервал. Им это удалось, и Ближний Восток был отброшен на многие годы от нормализации. Задача Путина – удержать Ближний Восток в этом состоянии. Это единственная надежда Путина,
– объяснил Яковенко.
Для этого российский диктатор не пожалеет средств.
Эвакуация людей из Сектора Газа: что известно
- В среду, 1 ноября, стало известно, что Египет откроет пропускной пункт Рафы на границе с Сектором Газа. Это единственный путь, который контролирует Израиль. По предварительным договоренностям через пропускной пункт должны выехать иностранцы. Также разрешено было уехать в Египет 81 жителю Газы. Вероятно, говорится о раненых, ведь им было предложено лечение.
- Несколько позже того же дня сообщили, что эвакуация из Сектора Газа началась. При посредничестве Катара в Египет отправилась первая колонна пострадавших.
- Украина также начала подготовку к эвакуации своих граждан. В частности, спасения ждут 358 человек – в основном женщины и дети. Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа, чтобы помочь украинцам.