Делает это Путин не для благих целей. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, что диктатор привычно видит в этом выгоду для себя.

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Россия сеет хаос

Поговаривают, что именно из-за заключения этого соглашения состоялся визит боевиков ХАМАС в Москву 26 октября. Обмен оружия на людей Владимир Путин делает не потому, что заботится о своих гражданах.

Граждане ему, конечно, не нужны. Но ему необходимо поддерживать уровень напряженности на Ближнем Востоке. Не случайно, что ХАМАС первый зарубежный визит совершил в Москву, а не в Иран, Турцию или другие страны. Приехали к "старшему террористическому брату",

– отметил Игорь Яковенко.

Финансирование палестинских боевиков происходит из Катара, оружие снабжает Иран. Но, по мнению Яковенко, именно Россия является главной "крышей" террористической группировки.

"Речь идет об оружии и о том, чтобы продолжать сопротивление. Потому что Путина крайне не устраивает уничтожение ХАМАС, которым занимается Израиль. Поэтому все силы, чтобы предотвратить это, Путин сейчас на это будет бросать", – подчеркнул журналист.

Нужна ли ХАМАС материальная, дипломатическая или военная помощь – Россия ее обеспечит. Только война на Ближнем Востоке не закончилась сейчас, а Сектор Газа не был очищен от террористов.

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Почему хотел помешать ХАМАС и как поможет Путин

Заметим, что перед началом вторжения ХАМАС ситуация между Израилем и Сектором Газа была нормирована, насколько это возможно. В частности, Иерусалим выдавал разрешения на работу палестинцев в своей стране, и они мирно находились в Израиле.

Кроме того, Израиль и Саудовская Аравия, испокон веков враждующие, должны были заключить определенные соглашения, которые изменили бы ситуацию на Ближнем Востоке.

Эти два процесса ХАМАС своей террористической атакой прервал. Им это удалось, и Ближний Восток был отброшен на многие годы от нормализации. Задача Путина – удержать Ближний Восток в этом состоянии. Это единственная надежда Путина,

– объяснил Яковенко.

Для этого российский диктатор не пожалеет средств.

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