Отримав, але не те, що хотів: чому Китаю не вигідно зараз допомагати Росії

Днями Владімір Путін відвідав Китай, де проходив Міжнародний форум "Один пояс, один шлях". Відомо, що російський президент зустрівся з Сі Цзіньпіном. Ймовірно, Путіну було важливо отримати певні домовленості щодо енергетичного партнерства.

Утім, російський диктатор не отримав те, на що розраховував. Про це 24 Каналу зазначила російська опозиціонерка Ольга Курносова. Китай має інші проблеми.

Дивіться також Він сказав про це напередодні візиту в Китай: з чим Путін приїжджав у Пекін

"Я думаю, щось він (Путін – 24 Канал) отримав, але геть не те, на що розраховував. Китай має достатньо нафти та газу і йому не потрібно стільки, скільки йому намагається продати Росія. Все, що треба, вони вже купують", – пояснила Курносова.

Проблеми Китаю

Щодо проблеми Китаю, то за словами Ольги Курносової, вона у грошах. Країна вклала в проєкт "Шовковий шлях" 1 трильйон доларів, які досі не окупилися. Він передбачав транспортний маршрут з промислових центрів Китаю до Європи. А Сі Цзіньпін хотів перетворитися з регіонального на міжнародного гравця.

"Китай думає про свої інтереси. Те, що вони отримують сьогодні від Росії – кількість мінусів переважає над кількістю плюсів. Але так як Китай хоче бути другим полюсом протидії США, він тримає хлопчика на побігеньках Путіна", – сказала опозиціонерка.

Ольга Курносова про відносини Китаю та Росії: дивитись відео

Китаю вигідна ослаблена Росія. Але Сі отримує свої мінуси від спілкування з Путіним та санкцій.

"З політичних упереджень таку Росії тримають. Але серйозної підтримки не буде. Тому доводиться їздити в Північну Корею і пропонувати російським туристам там відпочивати", – додала вона.

Нагадаємо, 18 жовтня так званий очільник російського МЗС Сєргєй Лавров відвідав Північну Корею і під час пресконференції запропонував росіянам їхати туди відпочивати.

Політика Китаю щодо Росії: останні новини