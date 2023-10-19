Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що перед тим як їхати в Китай, Путіну довелося укріплювати свій статут "лідера". Саме на це був спрямований його візит у Киргизстан. Він хотів показати, що не перебуває в ізоляції та має певну підтримку.

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Чого очікувати від такого візиту

Російський диктатор приїхав у Пекін, щоб показати нібито у нього не все так погано. Але варто розуміти, що під час зустрічі з Сі Цзіньпінем навіть не мовилось про спілкування на рівних. Сьогодні Китай робить ставку на подальше економічне використання Росії.

Путін прагне військової підтримки, але в тій кількості, в якій цього бажає Росія, Китай її не забезпечить. Сі Цзіньпін добре усвідомлює вартість таких кроків і їхню ціну – санкції,

– розповів Ігор Чаленко.

Китайська економіка є другою у світі за ВВП, тому санкції можуть завдати їй серйозного удару. Через них також почнуть руйнуватися певні економічні зв'язки. Тому, не дивлячись на розмови про необхідність боротьби із Заходом, Китай не робитиме ризикованих кроків і не надаватиме шаленої підтримки Росії.

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Як Китай допомагає Росії

Сьогодні Китай найперше зацікавлений у лобіюванні інтересів своєї держави. Але надавати певну допомогу Росії країна все-таки буде.

Ми бачимо це на прикладі безпілотників, обходу санкцій, коли ¾ підсанкційних товарів потрапляють до Росії через територію Китаю. Та й загалом Китай намагається відбілити Путіна,

– зауважив політолог.

Втім розмову з Сі Цзіньпінем навряд чи можна вважати ефективною для російського диктатора. На думку, Чаленка, упродовж майже 3-годинного спілкування Путін намагався переконати лідера Китаю у важливості задоволення своїх запитів. Своєю чергою Сі Цзіньпін міг говорити щось про дружбу, але інтереси його країни для нього пріоритетні.

Також варто відзначити, що навіть на енергетичному ринку Росія вкотре не змогла впровадити свої ідеї щодо газової співпраці та збільшення нафтового представництва на китайському ринку.

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