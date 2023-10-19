Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что перед тем как ехать в Китай, Путину пришлось укреплять свой устав "лидера". Именно на это был направлен его визит в Кыргызстан. Он хотел показать, что не находится в изоляции и имеет определенную поддержку.

Читайте также Путин в Китае появился с ядерным чемоданом, – СМИ

Чего ждать от такого визита

Российский диктатор приехал в Пекин, чтобы показать, будто у него не все так плохо. Но следует понимать, что во время встречи с Си Цзиньпинем даже не говорилось об общении на равных. Сегодня Китай делает ставку на дальнейшее экономическое использование России.

Путин стремится к военной поддержке, но в том количестве, в котором этого желает Россия, Китай ее не обеспечит. Си Цзиньпин хорошо осознает стоимость таких шагов и их цену,

– рассказал Игорь Чаленко.

Китайская экономика является второй в мире по ВВП, поэтому санкции могут нанести ей серьезный удар. Из-за них также начнут рушиться определенные экономические связи. Поэтому, несмотря на разговоры о необходимости борьбы с Западом, Китай не будет делать рискованные шаги и не будет оказывать безумную поддержку России.

Политолог рассказал, что получит Путин после переговоров в Китае: смотрите видео

Как Китай помогает России

Сегодня Китай в первую очередь заинтересован в лоббировании интересов своего государства. Но оказывать определенную помощь России страна все же будет.

Мы видим это на примере беспилотников, обхода санкций, когда ¾ подсанкционных товаров попадают в Россию через территорию Китая. Да и вообще Китай пытается отбелить Путина,

– заметил политолог.

Впрочем, разговор с Си Цзиньпинем вряд ли можно считать эффективным для российского диктатора. По мнению Чаленко, на протяжении почти 3-часового общения Путин пытался убедить лидера Китая в важности удовлетворения своих запросов. В свою очередь Си Цзиньпин мог говорить что-то о дружбе, но интересы его страны для него приоритетны.

Также стоит отметить, что даже на энергетическом рынке Россия в очередной раз не смогла внедрить свои идеи по газовому сотрудничеству и увеличению нефтяного представительства на китайском рынке.

Путин отправился в Китай: что известно